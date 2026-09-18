Астрономическая сумма: Сергей Притула раскрыл свои доходы

Украинский волонтёр и бывший ведущий откровенно рассказал о своих доходах во время работы на телевидении и на концертах. Его годовой доход достигал нескольких сотен тысяч долларов.

По словам шоумена, в год у него было около 120 выступлений. Тогда Сергей Притула работал на канале "Новый" и гастролировал с "Варьят-шоу". Об этом он рассказал в интервью "Насправді MAX".

Сколько зарабатывал Притула на телевидении

Волонтер признался, что во время работы на телевидении его общий доход составлял несколько сотен тысяч долларов в год. Однако эти доходы поступали не из одного источника.

В тот период Притула работал на "Новом канале", ездил на гастроли с "Варьят-шоу" по Украине и за границу. Также он проводил корпоративные мероприятия и снимался в рекламе. Шоумен отметил, что концертный график насчитывал около 120 выступлений в год.

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Притула в шоу "Варьяты" Фото: Instagram

"Это несколько сотен тысяч долларов в год. У меня было несколько направлений. Это работа на канале "Новое", это гастроли с "Варьяты-шоу", это Украина, мир, 120 концертов в год", — рассказал Притула.

Знаменитость подчеркнул, что в то время у него были большие доходы и финансовый запас, которого хватило бы надолго.

"Не страдал от бедности, и до сих пор это меня поддерживает", — сказал Притула.

В частности, волонтер добавил, что крупные суммы его благотворительного фонда, предназначенные для помощи военным, не являются его личными средствами.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Сергей Притула порадовал поклонников новыми фотографиями, на которых показал своих взрослых дочерей — 9-летнюю Соломию и 5-летнюю Стефанию. Девочки вместе с папой посетили церемонию открытия нового года организации "Пласт".

Также знаменитость заявил, что ситуация с набором волонтеров критическая. По его словам, 2026 год оказался особенно тяжелым для волонтерского движения.

Кроме того, бывший телеведущий Притула впервые публично высказался о возможной мобилизации своего старшего сына, 17-летнего Дмитрия, который сейчас учится на первом курсе университета.