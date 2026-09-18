Астрономічна сумма: Сергій Притула розкрив свої заробітки

Український волонтер і колишній ведучий відверто заговорив про свій заробіток під час роботи на телебаченні та концертах. Його річний дохід сягав кількох сотень тисяч доларів.

За словами шоумена, на рік він мав близько 120 виступів. Тоді Сергій Притула працював на Новому і гастролював з "Вар'яти-шоу". Про це він розповів в інтерв'ю "Насправді MAX".

Скільки заробляв Притула на телебаченні

Волонтер зізнався, що під час роботи на телебаченні його загальний заробіток становив кілька сотень тисяч доларів на рік. Однак це були доходи не з одного джерела.

У той період Притула працював на "Новому каналі", їздив на гастролі з "Вар'яти-шоу" по Україні та за кордон. Також він проводив корпоративи і знімався у рекламі. Шоумен зазначив, що концертний графік сягав близько 120 виступів на рік.

Притула у "Вар'ятах" Фото: Instagram

"Це кілька сотень тисяч доларів на рік. У мене кілька напрямів було. Це робота на Новому, це гастролі з "Вар'яти-шоу", це Україна, світ, 120 концертів на рік", — розповів Притула.

Видео дня

Знаменитість наголосив, що в той час мав великі прибутки і фінансовий запас, якого б вистачило на довгий період.

"Не бідував, і по сьогоднішній день ще воно мене тримає", — сказав Притула.

Зокрема волонтер додав, що великі суми його благодійного фонду для допомоги військовим – не є його особистими коштами.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Сергій Притула зачарував новими фото, на яких показав дорослих доньок – 9-річну Соломію та 5-річну Стефанію. Дівчатка разом з татом відвідали відкриття нового Пластового року.

Також знаменитість заявив, що ситуація зі зборами волонтерів критична. За його словами, 2026 рік виявився особливо важким для волонтерського руху.

Крім цього, колишній телеведучий Притула вперше публічно висловився про можливу мобілізацію його старшого сина, 17-річного Дмитра, який наразі навчається в університеті на першому курсі.