Колосальні кошти: шоумен назвав точні суми гонорарів українських зірок

Відомий шоумен Дядя Жора (Вадим Мичковський) розсекретив гонорари українських артистів. Ціни на виступи залежать від популярності знаменитостей.

За словами Дяді Жори, для артистів-початківців суми стартують приблизно від 3 тисяч доларів. Більш популярні зірки беруть за виступ від 20 тисяч доларів. Про це шоумен розповів в інтерв’ю Blick.ua.

Стали відомі гонорари українських зірок

Шоумен зазначив, що на кількість запитів від організаторів впливає популярність пісень українських артистів. Стандартний виступ на приватному заході зазвичай триває близько 45 хвилин.

Як виявилось, найпопулярніші зірки українського шоу бізнесу отримують за виступ від 20 тисяч доларів. Так званий "другий ешелон" бере близько 10 тисяч доларів і вище. Початківці заробляють від 3 тисяч доларів.

За словами Дяди Жори, на сьогодні найбільше уваги отримує співачка Альона Омаргалієва. Після виходу її гучних пісень знаменитість все частіше хочуть бачити на весіллях та масштабних заходах.

Видео дня

Шоумен додав, що після початку повномасштабної війни івент-сфера завмерла. Однак завдяки благодійним подіям вона почала оживати.

Дядя Жора часто проводить приватні заходи Фото: Instagram

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Український шоумен Дядя Жора розповів, як намагався розпочати бізнес у Києві, але "прогорів". Знаменитість займався справою протягом пів року, але відмовився від неї.

Також зірка назвав найдорожчих артистів нашої країни. Цікаво, що в трійку не входить Тіна Кароль.

Крім того, український волонтер і колишній ведучий Сергій Притула відверто заговорив про свій заробіток під час роботи на телебаченні та концертах. Його річний дохід сягав кількох сотень тисяч доларів.