Кейт Миддлтон появилась на красной дорожке в роскошном наряде (фото)
Кейт Миддлтон и принц Уильям появились на красной дорожке. Пара посетила премьеру нового фильма Тома Круза "Digger" в Лондоне. Для этого мирового события принцесса Уэльская выбрала эффектный и стильный наряд.
Королевская чета встретилась со многими знаменитостями. Соответствующие снимки были опубликованы в Instagram (princeandprincessofwales).
Принц и принцесса Уэльские на красной дорожке
Для выхода в свет Кейт Миддлтон выбрала роскошное длинное платье фиолетового цвета. Оно отличается глубоким вырезом и полупрозрачными объемными рукавами. Вечерний наряд принцесса дополнила винтажным колье в форме сердца и серьгами.
Принц Уильям появился на публике в классическом чёрном смокинге. Он дополнил образ белой рубашкой, чёрным галстуком-бабочкой и белым платком. Завершили образ классические туфли.
Поклонники королевской четы оставили множество приятных комментариев под фотографиями. Они отметили, что Кэтрин и Уильям выглядели великолепно:
- "Кэтрин выглядит потрясающе!";
- "Так приятно видеть всех! Уильям и Кэтрин, вы оба выглядели великолепно этим вечером!";
- "Роскошная пара, как всегда! Мне очень нравится этот фиолетовый цвет и это ожерелье!";
- "Вы выглядите так роскошно и элегантно";
- "Великолепная пара! Вы стали главным украшением вечера! Кэтрин выглядела непревзойденно в фиолетовом, а Уильям — очень красиво в вечернем костюме. По-настоящему по-королевски!".
Напомним, ранее Фокус писал, что:
- Раскрыт секрет брака Кейт Миддлтон и принца Уильяма. Всё, что делают принцесса и принц, они делают вместе.
- У герцогини Кембриджской и королевы Елизаветы II были очень теплые отношения. Впрочем, у Кейт Миддлтон были некоторые особенности, которые не нравились Её Величеству.
Кроме того, принц Уильям пошутил, что принц Джордж, которому в прошлом месяце исполнилось 13 лет, стесняется его и мамы Кейт Миддлтон.