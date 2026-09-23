Кейт Миддлтон появилась на красной дорожке в роскошном наряде (фото)

Кейт Миддлтон и принц Уильям появились на красной дорожке. Пара посетила премьеру нового фильма Тома Круза "Digger" в Лондоне. Для этого мирового события принцесса Уэльская выбрала эффектный и стильный наряд.

Королевская чета встретилась со многими знаменитостями. Соответствующие снимки были опубликованы в Instagram (princeandprincessofwales).

Принц и принцесса Уэльские на красной дорожке

Для выхода в свет Кейт Миддлтон выбрала роскошное длинное платье фиолетового цвета. Оно отличается глубоким вырезом и полупрозрачными объемными рукавами. Вечерний наряд принцесса дополнила винтажным колье в форме сердца и серьгами.

Принц Уильям появился на публике в классическом чёрном смокинге. Он дополнил образ белой рубашкой, чёрным галстуком-бабочкой и белым платком. Завершили образ классические туфли.

Принц и принцесса Уэльские Фото: Instagram Принц и принцесса Уэльские Фото: Instagram

Поклонники королевской четы оставили множество приятных комментариев под фотографиями. Они отметили, что Кэтрин и Уильям выглядели великолепно:

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"Кэтрин выглядит потрясающе!";

"Так приятно видеть всех! Уильям и Кэтрин, вы оба выглядели великолепно этим вечером!";

"Роскошная пара, как всегда! Мне очень нравится этот фиолетовый цвет и это ожерелье!";

"Вы выглядите так роскошно и элегантно";

"Великолепная пара! Вы стали главным украшением вечера! Кэтрин выглядела непревзойденно в фиолетовом, а Уильям — очень красиво в вечернем костюме. По-настоящему по-королевски!".

Реакция фанатов на оскорбления в адрес королевской семьи Фото: Instagram Реакция фанатов на оскорбления в адрес королевской семьи Фото: Instagram

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Раскрыт секрет брака Кейт Миддлтон и принца Уильяма. Всё, что делают принцесса и принц, они делают вместе.

У герцогини Кембриджской и королевы Елизаветы II были очень теплые отношения. Впрочем, у Кейт Миддлтон были некоторые особенности, которые не нравились Её Величеству.

Кроме того, принц Уильям пошутил, что принц Джордж, которому в прошлом месяце исполнилось 13 лет, стесняется его и мамы Кейт Миддлтон.