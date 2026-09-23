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Кейт Миддлтон появилась на красной дорожке в роскошном наряде (фото)

Принцесса Кейт Миддлтон
Кейт Миддлтон | Фото: Getty Images

Кейт Миддлтон и принц Уильям появились на красной дорожке. Пара посетила премьеру нового фильма Тома Круза "Digger" в Лондоне. Для этого мирового события принцесса Уэльская выбрала эффектный и стильный наряд.

Королевская чета встретилась со многими знаменитостями. Соответствующие снимки были опубликованы в Instagram (princeandprincessofwales).

Принц и принцесса Уэльские на красной дорожке

Для выхода в свет Кейт Миддлтон выбрала роскошное длинное платье фиолетового цвета. Оно отличается глубоким вырезом и полупрозрачными объемными рукавами. Вечерний наряд принцесса дополнила винтажным колье в форме сердца и серьгами.

Принц Уильям появился на публике в классическом чёрном смокинге. Он дополнил образ белой рубашкой, чёрным галстуком-бабочкой и белым платком. Завершили образ классические туфли.

Кейт Миддлтон и принц Уильям
Принц и принцесса Уэльские
Фото: Instagram
Кейт Миддлтон и принц Уильям
Принц и принцесса Уэльские
Фото: Instagram

Поклонники королевской четы оставили множество приятных комментариев под фотографиями. Они отметили, что Кэтрин и Уильям выглядели великолепно:

Видео дня
  • "Кэтрин выглядит потрясающе!";
  • "Так приятно видеть всех! Уильям и Кэтрин, вы оба выглядели великолепно этим вечером!";
  • "Роскошная пара, как всегда! Мне очень нравится этот фиолетовый цвет и это ожерелье!";
  • "Вы выглядите так роскошно и элегантно";
  • "Великолепная пара! Вы стали главным украшением вечера! Кэтрин выглядела непревзойденно в фиолетовом, а Уильям — очень красиво в вечернем костюме. По-настоящему по-королевски!".
Миддлтон поразила своим образом
Реакция фанатов на оскорбления в адрес королевской семьи
Фото: Instagram
Миддлтон поразила своим образом
Реакция фанатов на оскорбления в адрес королевской семьи
Фото: Instagram

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Кроме того, принц Уильям пошутил, что принц Джордж, которому в прошлом месяце исполнилось 13 лет, стесняется его и мамы Кейт Миддлтон.