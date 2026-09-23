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Стиль життя

Кейт Міддлтон з'явилася на червоній доріжці у розкішному образі (фото)

Принцеса Кейт Міддлтон
Кейт Міддлтон | Фото: Getty Images

Кейт Міддлтон і принц Вільям вийшли у світ на червону доріжку. Пара відвідала прем'єру нового фільму Тома Круза "Digger" у Лондоні. Для світового заходу принцеса Уельська обрала ефектне та стильне вбрання.

Королівське подружжя зустрілося з багатьма знаменитостями. Відповідні кадри оприлюднили в Instagram (princeandprincessofwales).

Принц і принцеса Уельські на червоній дорожці

Для виходу у світ Кейт Міддлтон обрала розкішну довгу сукню фіолетового кольору. Вона виділяється глибоким вирізом та напівпрозорими об’ємними рукавами. Вечірній аутфіт принцеса доповнила вінтажним кольє з серцем та сережками.

Принц Вільям з’явився на публіці у класичному чорному смокінгу. До образу він додав білу сорочку, чорний метелик і білу хустинку. Завершили лук класичні туфлі.

Кейт Міддлтон і принц Вільям
Принц і принцеса Уельські
Фото: Instagram
Кейт Міддлтон і принц Вільям
Принц і принцеса Уельські
Фото: Instagram

Шанувальники королівського подружжя залишити безліч приємних коментарів під фото. Вони зауважили, що Кетрін та Вільям виглядали неперевершено:

Видео дня
  • "Кетрін виглядає приголомшливо!";
  • "Так приємно бачити всіх! Вільяме й Кетрін, ви обоє виглядали неперевершено цього вечора!";
  • "Розкішна пара, як завжди! Мені дуже подобається цей фіолетовий колір і це намисто!";
  • "Ви виглядаєте так розкішно й елегантно";
  • "Чудова пара! Ви стали головною окрасою вечора! Кетрін виглядала неперевершено у фіолетовому, а Вільям – дуже гарно у вечірньому костюмі. Справді по-королівськи!".
Міддлтон вразила своїм образом
Реакція фанатів на образи королівської сім'ї
Фото: Instagram
Міддлтон вразила своїм образом
Реакція фанатів на образи королівської сім'ї
Фото: Instagram

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Крім того, принц Вільям жартував, що принц Джордж, якому минулого місяця виповнилося 13 років, соромиться його та маму Кейт Міддлтон.