Кейт Міддлтон з'явилася на червоній доріжці у розкішному образі (фото)

Кейт Міддлтон і принц Вільям вийшли у світ на червону доріжку. Пара відвідала прем'єру нового фільму Тома Круза "Digger" у Лондоні. Для світового заходу принцеса Уельська обрала ефектне та стильне вбрання.

Королівське подружжя зустрілося з багатьма знаменитостями. Відповідні кадри оприлюднили в Instagram (princeandprincessofwales).

Принц і принцеса Уельські на червоній дорожці

Для виходу у світ Кейт Міддлтон обрала розкішну довгу сукню фіолетового кольору. Вона виділяється глибоким вирізом та напівпрозорими об’ємними рукавами. Вечірній аутфіт принцеса доповнила вінтажним кольє з серцем та сережками.

Принц Вільям з’явився на публіці у класичному чорному смокінгу. До образу він додав білу сорочку, чорний метелик і білу хустинку. Завершили лук класичні туфлі.

Принц і принцеса Уельські Фото: Instagram Принц і принцеса Уельські Фото: Instagram

Шанувальники королівського подружжя залишити безліч приємних коментарів під фото. Вони зауважили, що Кетрін та Вільям виглядали неперевершено:

Видео дня

"Кетрін виглядає приголомшливо!";

"Так приємно бачити всіх! Вільяме й Кетрін, ви обоє виглядали неперевершено цього вечора!";

"Розкішна пара, як завжди! Мені дуже подобається цей фіолетовий колір і це намисто!";

"Ви виглядаєте так розкішно й елегантно";

"Чудова пара! Ви стали головною окрасою вечора! Кетрін виглядала неперевершено у фіолетовому, а Вільям – дуже гарно у вечірньому костюмі. Справді по-королівськи!".

Реакція фанатів на образи королівської сім'ї Фото: Instagram Реакція фанатів на образи королівської сім'ї Фото: Instagram

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Розкрито секрет шлюбу Кейт Міддлтон та принца Вільяма. Усе, що принцеса та принц роблять, відбувається в тандемі.

У герцогині Кембриджської та королеви Єлизавети II були дуже теплі стосунки. Втім, були деякі переваги Кейт Міддлтон, які не подобались Її Величності.

Крім того, принц Вільям жартував, що принц Джордж, якому минулого місяця виповнилося 13 років, соромиться його та маму Кейт Міддлтон.