"Как киборг": Полякова эмоционально оценила фигуру Тины Кароль

Известная певица прокомментировала внешний вид украинской артистки Тины Кароль. Она считает, что звезда сейчас выглядит гораздо лучше, чем в юности.

Об этом Оля Полякова рассказала в новом подкасте на YouTube. Певица заявила, что занимается бодишеймингом, и в качестве примера привела свою коллегу.

Полякова прокомментировала внешность Кароль

По мнению артистки, Тина Кароль склонна к полноте. Певица всегда была красивой, но пухленькой. Однако с возрастом она сильно изменилась.

"Мне говорят, что я занимаюсь бодишеймингом. Я хочу сказать открыто: да, я бодишеймерка. Потому что я знаю, что любая женщина может сделать из себя красавицу. Посмотрите на Тину Кароль. Ну реально, женщина склонна к полноте. Это всегда было видно. Она красива, но была пухленькой", — заявила Полякова.

По словам знаменитости, на сегодняшний день Кароль выглядит как "сексуальный киборг". По мнению Поляковой, певица выглядит лучше в 40 лет, чем в 20. На это повлияло стремление артистки существенно изменить своё тело силой воли.

Видео дня

"Теперь она — сексуальная киборг. Она выглядит просто потрясающе. Она выглядит даже лучше, чем в 20 лет. А сегодня ей 40", — заявила артистка.

Тина Кароль в юности Фото: Instagram Тина Кароль в 40 лет Фото: Instagram

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Оля Полякова публично встала на защиту Тины Кароль на фоне волны критики в сети. Артистка опубликовала эмоциональный пост, в котором призвала украинцев к взаимной поддержке и человечности.

Украинская певица в день 22-й годовщины брака с бизнесменом Вадимом Буряковским впервые показала свадебные фото, которые ранее никогда не публиковала.

Кроме того, Оля Полякова призналась, что на протяжении 15 лет скрывала свой настоящий возраст и публично убавляла его на пять лет.