"Як кіборг": Полякова емоційно оцінила фігуру Тіни Кароль

Відома співачка прокоментувала зовнішній вигляд української артистки Тіни Кароль. Вона вважає, що зірка зараз значно краще виглядає, ніж у юні роки.

Про це Оля Полякова заговорила у новому подкасті на YouTube. Співачка заявила, що займається бодішеймінгом, і до прикладу привела свою колегу.

Полякова прокоментувала зовнішність Кароль

На думку артистки, Тіна Кароль схильна до повноти. Співачка завжди була красивою, але пухкенькою. Однак з віком вона дуже змінилась.

"Мені говорять, що я займаюсь бодішеймінгом. Я хочу сказати відкрито: так, я бодішеймерка. Бо я знаю, що будь-яка жінка може зробити з себе красуню. Подивіться на Тіну Кароль. Ну реально жінка схильна до повноти. Це завжди було видно. Вона красива, але була пухкенька", — заявила Полякова.

За словами знаменитості, на сьогодні Кароль виглядає "сексуальним кіборгом". Співачка має кращий вигляд у 40 років, ніж у 20, вважає Полякова. На це вплинуло бажання артистки суттєво змінити своє тіло силою волі.

Видео дня

"Тепер вона сексі-пексі кіборг. Вона очманіти який вигляд має. Вона має кращий вигляд, ніж у 20. А сьогодні їй 40", — заявила артистка.

Тіна Кароль у юні роки Фото: Instagram Тіна Кароль у 40 років Фото: Instagram

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Оля Полякова публічно стала на захист Тіни Кароль на тлі хвилі критики в мережі. Артистка опублікувала емоційний допис, у якому закликала українців до взаємної підтримки та людяності.

Українська співачка в день 22-ї річниці шлюбу з бізнесменом Вадимом Буряковським вперше показала весільні фото, які раніше ніколи не оприлюднювала.

Крім того, Оля Полякова зізналася, що протягом 15 років приховувала свій реальний вік і публічно зменшувала його на п'ять років.