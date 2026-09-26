"И за это спасибо": украинец показал ужин для беженцев (фото)
Украинец показал, как проходит ужин в лагере для беженцев в Германии, и поблагодарил местные власти за такой прием.
В своём TikTok (remont_consultatio) мужчина говорит, что благодарен Германии за такую заботу.
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"Ужин для беженцев из города Айзенхюттенштадт, земля Бранденбург. Хлеб такой дают, такая булочка, сырок, колбаска и твёрдый сырок, плюс такой сыр бри, плюс огурчик, плюс чай. И за это спасибо", — сказал мужчина.
По его словам, в некоторых лагерях обстановка бывает ещё хуже.
Несмотря на это, украинец надеется, что в будущем будет ещё лучше.
Реакция сети
В комментариях люди отреагировали на увиденное:
- "Этого, наверное, мало".
- "Ничего, дальше будет лучше, освоитесь и всё будет хорошо".
- "У меня и без лагеря такой ужин".
- "В Мюнхене так кормили 2 месяца".
- "В 23-м году в Мюнхене тоже так кормили. За две недели такого питания у меня впервые возникли проблемы с желудком — очень сильно болел".
- "Довольно хороший ужин!"
- "Это стандартный немецкий ужин, так ужинает большая половина немцев".
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