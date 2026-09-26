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"И за это спасибо": украинец показал ужин для беженцев (фото)

Как выглядит ужин для беженцев в Германии
Украинец в Германии | Фото: коллаж Фокус

Украинец показал, как проходит ужин в лагере для беженцев в Германии, и поблагодарил местные власти за такой прием.

В своём TikTok (remont_consultatio) мужчина говорит, что благодарен Германии за такую заботу.

Как кормят беженцев в Германии

"Ужин для беженцев из города Айзенхюттенштадт, земля Бранденбург. Хлеб такой дают, такая булочка, сырок, колбаска и твёрдый сырок, плюс такой сыр бри, плюс огурчик, плюс чай. И за это спасибо", — сказал мужчина.

По его словам, в некоторых лагерях обстановка бывает ещё хуже.

Несмотря на это, украинец надеется, что в будущем будет ещё лучше.

ужин для беженцев в Германии
Ужин для беженцев в Германии
Фото: TikTok
Ужин для беженцев в Германии
Ужин для беженцев в Германии
Фото: TikTok

Реакция сети

В комментариях люди отреагировали на увиденное:

  • "Этого, наверное, мало".
  • "Ничего, дальше будет лучше, освоитесь и всё будет хорошо".
  • "У меня и без лагеря такой ужин".
  • "В Мюнхене так кормили 2 месяца".
  • "В 23-м году в Мюнхене тоже так кормили. За две недели такого питания у меня впервые возникли проблемы с желудком — очень сильно болел".
  • "Довольно хороший ужин!"
  • "Это стандартный немецкий ужин, так ужинает большая половина немцев".
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