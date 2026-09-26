"І за це спасибі": українець показав вечерю для біженців (фото)

Українець показав вечірній прийом їжі в таборі для біженців у Німеччині та подякував місцевій владі за такий прийом.

У своєму TikTok (remont_consultatio) чоловік каже, що вдячний Німеччині за таку турботу.

Як годують біженців у Німеччині

"Вечеря для біженців міста Айзенхюттенштадт, земля Бранденбург. Хліб такий дають, така булочка, сирок, ковбаска і твердий сирок, плюс такий сир брі, плюс огірочок, плюс чай. І за це спасибі", — сказав чоловік.

За його словами, у деяких таборах буває гірше.

Попри це, українець сподівається, що в майбутньому буде ще краще.

Вечеря для біженців у Німеччині Фото: TikTok

Вечеря для біженців у Німеччині Фото: TikTok

Реакція мережі

У коментарях люди відреагували на побачене:

"Це, напевно, мало".

"Нічого, далі буде краще, облаштуєтесь і все буде добре".

"У мене і без табору така вечеря".

"Мюнхен так 2 місяці кормив".

"23-го року в Мюнхені годували також. За 2 тижні такого харчування я вперше мала проблеми зі шлунком — дуже сильно болів".

"Доволі гарна вечеря!"

"Це стандартна німецька вечеря, так вечерчє більша половина німців".

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