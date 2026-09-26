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"І за це спасибі": українець показав вечерю для біженців (фото)

як виглядає вечеря для біженців у німеччині
Українець в Німеччині | Фото: колаж Фокус

Українець показав вечірній прийом їжі в таборі для біженців у Німеччині та подякував місцевій владі за такий прийом.

У своєму TikTok (remont_consultatio) чоловік каже, що вдячний Німеччині за таку турботу.

Як годують біженців у Німеччині

"Вечеря для біженців міста Айзенхюттенштадт, земля Бранденбург. Хліб такий дають, така булочка, сирок, ковбаска і твердий сирок, плюс такий сир брі, плюс огірочок, плюс чай. І за це спасибі", — сказав чоловік.

За його словами, у деяких таборах буває гірше.

Попри це, українець сподівається, що в майбутньому буде ще краще.

вечеря для біженців у німеччині
Вечеря для біженців у Німеччині
Фото: TikTok
Вечеря для біженців у Німеччині
Вечеря для біженців у Німеччині
Фото: TikTok

Реакція мережі

У коментарях люди відреагували на побачене:

  • "Це, напевно, мало".
  • "Нічого, далі буде краще, облаштуєтесь і все буде добре".
  • "У мене і без табору така вечеря".
  • "Мюнхен так 2 місяці кормив".
  • "23-го року в Мюнхені годували також. За 2 тижні такого харчування я вперше мала проблеми зі шлунком — дуже сильно болів".
  • "Доволі гарна вечеря!"
  • "Це стандартна німецька вечеря, так вечерчє більша половина німців".
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