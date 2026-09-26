"І за це спасибі": українець показав вечерю для біженців (фото)
Українець показав вечірній прийом їжі в таборі для біженців у Німеччині та подякував місцевій владі за такий прийом.
У своєму TikTok (remont_consultatio) чоловік каже, що вдячний Німеччині за таку турботу.
Як годують біженців у Німеччині
"Вечеря для біженців міста Айзенхюттенштадт, земля Бранденбург. Хліб такий дають, така булочка, сирок, ковбаска і твердий сирок, плюс такий сир брі, плюс огірочок, плюс чай. І за це спасибі", — сказав чоловік.
За його словами, у деяких таборах буває гірше.
Попри це, українець сподівається, що в майбутньому буде ще краще.
Реакція мережі
У коментарях люди відреагували на побачене:
- "Це, напевно, мало".
- "Нічого, далі буде краще, облаштуєтесь і все буде добре".
- "У мене і без табору така вечеря".
- "Мюнхен так 2 місяці кормив".
- "23-го року в Мюнхені годували також. За 2 тижні такого харчування я вперше мала проблеми зі шлунком — дуже сильно болів".
- "Доволі гарна вечеря!"
- "Це стандартна німецька вечеря, так вечерчє більша половина німців".
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