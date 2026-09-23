Обвиняемый в мошенничестве бывший Скальницкой почти 2 года официально находится в декрете

Бывший муж блогерши Анастасии Скальницкой — Богдан — работает младшим инспектором в Управлении полиции охраны физической безопасности в Киеве. Однако с 2024 года он официально находится в декретном отпуске.

Об этом заявила пресс-секретарь полиции охраны Анастасия Кудрицкая изданию "Следствие.Инфо". По её словам, когда декретный отпуск Богдана Скальницкого закончится, он сможет выйти на работу.

Богдан Скальницкий находится в декретном отпуске

Как стало известно, в декабре 2024 года бывший супруг Анастасии воспользовался предусмотренным законом правом на отпуск по уходу за ребенком.

"Вопрос об увольнении может быть рассмотрен в установленном законодательством порядке после его возвращения", — отметили в полиции.

Однако по окончании декретного отпуска Скальницкий может продолжить работу на должности младшего инспектора полиции охраны или же пойти на службу в армию.

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"Он же высокий, здоровый, крепкий парень", — добавила Кудрицкая.

Кстати, пока Богдан находится в декретном отпуске, его нельзя уволить со службы в соответствии с законом.

Что известно о скандале со Скальницкими

В сентябре этого года Анастасия Скальницкая объявила о разводе с Богданом. Сначала пара хотела расстаться по-хорошему, но впоследствии блогерша обнародовала информацию о том, что бывший муж годами обманывал её и жил за её счёт.

Так, Анастасия обвинила Богдана в финансовых махинациях, скрытых долгах и кредитах, которые он взвалил на неё. Кроме того, блогерша заявила о многочисленных изменах мужа.

Настя и Богдан Скальницкие Фото: Instagram

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Пользователи сети начали сомневаться в правдивости рассказа блогерши Анастасии Скальницкой о том, что её бывший муж Богдан изменял ей на протяжении многих лет. Звезда соцсетей на фоне повышенного внимания общества к своей семье отреагировала на упреки в Instagram.

Как оказалось, бывший возлюбленный звезды обманул на деньги не только её, но и крестных родителей — Яну и Славу Догу.

Кроме того, бывший муж блогерши Анастасии Скальницкой поддержал её на фоне рассказов женщины об измене со стороны её бывшего возлюбленного.