Звинувачений в шахрайстві колишній Скальницької майже 2 роки офіційно в декреті

Ексчоловік блогерки Анастасії Скальницької – Богдан – працює молодшим інспектором в Управлінні поліції охорони з фізичної безпеки у Києві. Однак з 2024 року він офіційно перебуває у декретній відпустці.

Про це заявила речниця поліції охорони Анастасія Кудрицька "Слідству.Інфо". За її словами, коли декрет Богдана Скальницького закінчиться, він може вийти на роботу.

Богдан Скальницький у декретній відпустці

Як стало відомо, у грудні 2024 року колишній Анастасії за законом скористався правом на відпустку по догляду за дитиною.

"Питання щодо звільнення може бути розглянуто в установленому законодавством порядку після його повернення", — зазначили у поліції.

Однак після завершення декрету Скальницький може продовжити роботу на посаді молодшого інспектора поліції охорони, або ж долучитися до армії.

"Він же високий, здоровий, дужий хлопець", — додала Кудрицька.

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До речі, поки Богдан перебуває у декретній відпустці, його не можуть звільнити зі служби за законом.

Що відомо про скандал Скальницьких

У вересні цього року Анастасія Скальницька заявила про розлучення з Богданом. Спочатку пара хотіла мирно розійтись, але згодом блогерка оприлюднила інформацію, що колишній чоловік роками обманював її та жив за її рахунок.

Так, Анастасія звинуватила Богдана фінансових махінаціях, прихованих боргах і кредитах, які він повісив на неї. Крім цього, блогерка заявила про численні зради чоловіка.

Настя та Богдан Скальницькі Фото: Instagram

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Користувачі мережі почали сумніватися в чесності розповіді блогерки Анастасії Скальницької про те, що її колишній чоловік Богдан обманював жінку роками. Зірка соцмереж на фоні підвищеної уваги суспільства до своєї родини відреагувала на закиди в Instagram.

Як виявилось, колишній коханий зірки розвів на гроші не лише її, а й кумів — Яну та Славу Догу.

Крім того, колишній чоловік блогерки Анастасії Скальницької підтримав її на фоні розповідей жінки про обман з боку її ексобранця.