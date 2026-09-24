Покорила сердца миллионов: где сейчас певица Квасний, о которой говорила вся Украина (фото)

Ярина Квасний, чей кавер на песню "Парова машина" в свое время покорил TikTok, в настоящее время служит в медицинском батальоне ВСУ.

Недавно на сцене шоу "Україна має талант" девушка рассказала, как скрыла от родных истинную причину своего отъезда, а вместо хитового трека тронула зрителей исполнением колыбельной и получила предложение о сотрудничестве от Артема Пивоварова. Еще до полномасштабного вторжения Ярина мысленно готовилась к мобилизации, однако семье сказала, что отправляется на курсы. Хитрость, впрочем, долго не продержалась.

"Родители заподозрили неладное, когда я уже была на БЗВП. Мой отец тоже военный, и он узнал форму ВСУ, эту термоодежду", — вспомнила девушка на сцене шоу.

Ярина Квасний Фото: Instagram

Отец, военный в форме, сразу понял, что дочь приукрашивает информацию о своем местонахождении. Сегодня Квасний уже около года несет службу в Первом отдельном медицинском батальоне.

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Миллионы просмотров

Настоящую славу артистке принесла украинская песня "Парова машина" — видео 2023 года, набравшее более 30 миллионов просмотров в TikTok. По словам Ярины, популярность нарастала не сразу, а то, что происходит что-то необычное, она поняла, когда не успевала реагировать на шквал комментариев.

"Это довольно постепенно набирало обороты в сети. Уже в тот момент, когда я физически не успевала ставить сердечко под каждым комментарием, я поняла, что, возможно, происходит что-то немного необычное", — рассказала она.

Мамина колыбельная

Вместо ожидаемого хита Квасний выбрала для выступления колыбельную "Котику сіренький" — песню, которую когда-то пела ей мама. По словам девушки, выйти на эту сцену она мечтала ещё с детства, репетируя выступление перед зеркалом дома.

Девушка спела в эфире шоу талантов Фото: YouTube

"Сегодня я очень рада быть здесь и спеть колыбельную, которую мне пела мама", — поделилась артистка.

Предложение от Артема Пивоварова

Выступление не оставило равнодушным члена жюри Артема Пивоварова, который предложил Ярине присоединиться к своему проекту поддержки молодых исполнителей "Новые имена".

"У меня есть проект "Новые имена". Я уже много лет помогаю молодым артистам и хочу предложить тебе что-нибудь сделать вместе", — сказал продюсер.

Девушка согласилась и пообещала оставить свои контактные данные, чтобы обсудить дальнейшее сотрудничество уже после завершения съемок.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

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