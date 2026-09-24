Підкорила серця мільйонів: де зараз співачка Квасній, про яку говорила вся Україна (фото)

Ярина Квасній, чий кавер на "Парову машину" свого часу підкорив TikTok, наразі служить у медичному батальйоні ЗСУ.

Нещодавно на сцені шоу "Україна має талант" дівчина розповіла, як приховала від рідних справжню причину свого від'їзду, а замість хітового треку зворушила глядачів виконанням колискової — і отримала пропозицію співпраці від Артема Пивоварова. Ще до повномасштабного вторгнення Ярина подумки готувалася до мобілізації, однак родині сказала, що вирушає на курси. Хитрість, втім, довго не протрималася.

"Батьки запідозрили щось не те, коли я вже була на БЗВП. Мій батько теж військовий, і він впізнав білизну ЗСУшну, оцю термуху", — пригадала дівчина на сцені шоу.

Ярина Квасній Фото: Instagram

Батько-військовий за формою одразу зрозумів, що донька лукавить щодо свого місцеперебування. Сьогодні Квасній уже близько року несе службу у Першому окремому медичному батальйоні.

Видео дня

Мільйони переглядів

Справжню славу артистці принесла українська пісня "Парова машина" — відео 2023 року, яке зібрало понад 30 мільйонів переглядів у TikTok. За словами Ярини, популярність наростала не одразу, а те, що відбувається щось незвичайне, вона зрозуміла, коли не встигала реагувати на шквал коментарів.

"Воно доволі поступово в мережі набувало обертів. Вже в момент, коли я фізично не встигала сердечко поставити на кожен коментар, я зрозуміла, що, можливо, відбувається щось трохи аномальне", — розповіла вона.

Мамина колискова

Замість очікуваного хіта Квасній обрала для виступу колискову "Котику сіренький" — пісню, яку колись співала їй мама. За словами дівчини, вийти на цю сцену вона мріяла ще з дитинства, репетируючи виступ перед дзеркалом удома.

Дівчина заспівала в ефірі талант-шоу Фото: YouTube

"Сьогодні я дуже щаслива бути тут, заспівати колискову, яку мені співала мама", — поділилася артистка.

Пропозиція від Артема Пивоварова

Виступ не залишив байдужим члена журі Артема Пивоварова, який запропонував Ярині долучитися до свого проєкту підтримки молодих виконавців "Нові імена".

"В мене є проєкт "Нові імена". Я допомагаю молодим артистам вже багато років і хочу запропонувати тобі щось зробити разом", — сказав продюсер.

Дівчина відповіла згодою й пообіцяла залишити контакт, щоб обговорити подальшу співпрацю вже після завершення зйомок.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

У Німеччині спалахнув скандал через виконання легендарної української пісні "Одна калина". Хіт Софії Ротару несподівано переспівали племінник рудого з гурту "Іванушкі International" Сергій Григор’єв-Аполлонов та одіозний блогер Ігор Синяк.

Крім того, у Росії завірусилася пісня "Ванька-встанька" Маші Кондратенко — молодь масово знімає відео під український іронічний трек.

Українці організували щемливий поетичний флешмоб, у якому уособлені міста та їхні райони "озвучують" свій біль та незламність після чергових атак.