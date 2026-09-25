Жене Петросяна отказали в визе в Италию из-за украинского следа (видео)

Супруге российского юмориста Евгения Петросяна — Татьяне Брухуновой — отказали в визе в Италию. Причиной стало то, что в Украине её внесли в базу "Миротворец".

37-летняя Брухунова планировала посетить Неделю моды в Милане. В результате ей запретили въезд в Италию. Однако, по словам женщины, она не расстроилась. Об этом супруга Петросяна сообщила в Instagram (bruhunova).

Супруге Петросяна запретили въезд в Италию

Как рассказала Брухунова, сначала она расстроилась из-за того, что не сможет попасть на Неделю моды в Милане. Причина — внесение в базу "Миротворец". Однако впоследствии женщина сделала вид, что якобы не переживает из-за этого и даже гордится этим.

"Мне не выдали визу. Это впервые за 13 лет моих путешествий. Я очень расстроилась. Без обоснований, без объяснений. Просто вернули чистый паспорт", — сказала Татьяна.

Видео дня

Впоследствии выяснилось, что Брухунову внесли в "Миротворца" за пропаганду войны РФ против Украины. Она с гордостью заявила, что якобы очень рада оказаться в базе среди других российских артистов.

"Я узнала, что меня внесли в украинскую базу "Миротворец". Там числится много известных в России людей, патриотов страны. Поэтому я могу с уверенностью сказать, что горжусь тем, что произошло. Я живу в России и горжусь этой страной. Теперь понятно, почему мне отказали в выдаче итальянской визы, но меня это не огорчает. Ничего, поедем в другие страны, а Неделя моды обойдется без меня", — сказала супруга Петросяна.

Интересно, что Евгений Петросян после начала полномасштабной войны открыто поддержал Россию. Он заявлял, что готов выступать перед оккупантами, а также навещал раненых военных в госпитале.

Его жена Татьяна Брухунова ранее публиковала фото в одежде с надписью "Порвем за Россию" и также открыто поддерживала российских военных.

Брухунова поддерживает Россию Фото: Instagram

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Киркорову и Петросяну запретили въезд в Латвию. Причина — они открыто поддержали российско-украинскую войну.

Неузнаваемого Евгения Петросяна заметили на могиле отца Киркорова. Он пришёл в тёмном костюме и солнцезащитных очках — образ, который сразу бросился в глаза журналистам и зрителям.

Кроме того, российский юморист опубликовал видео с гламурной фотосессии в шикарном номере московского отеля "Националь" с видом на Кремль.