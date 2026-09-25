Дружині Петросяна відмовили у візі до Італії після потрапляння до "Миротворця"

Дружині російського гумориста Євгена Петросяна – Тетяні Брухуновій – відмовили у візі в Італію. Причиною стало те, що в Україні її внесли до бази "Миротворець".

37-річна Брухунова планувала відвідати Тиждень моди в Мілані. У результаті їй заборонили в’їзд до Італії. Однак, за словами жінки, вона не засмутилась. Про це дружина Петросяна повідомила в Instagram (bruhunova).

Дружині Петросяна заборонили в’їзд до Італії

Як розповіла Брухунова, спочатку вона засмутилася через те, що не зможе потрапити на Тиждень моди у Мілані. Причина – потрапляння до бази "Миротворець". Однак згодом жінка вдала, що нібито не хвилюється через це, і навіть пишається.

"Мені не дали візу. Це вперше за 13 років моїх подорожей. Я дуже засмутилася. Без обґрунтувань, без пояснень. Просто повернули чистий паспорт", — сказала Тетяна.

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Згодом виявилось, що Брухунову внесли до "Миротворця" через пропаганду війни РФ проти України. Вона гордо заявила, що нібито дуже рада опинитися у базі серед інших російських артистів.

"Я дізналася, що мене внесли в українську базу "Миротворець". Там перебуває багато відомих з Росії людей, патріотів країни. Тому я впевнено можу сказати, що пишаюся тим, що сталося. Я живу у Росії і пишаюся цією країною. Тепер зрозуміло, чому мені відмовили в отриманні італійської візи, але мене це не засмучує. Нічого, поїдемо в інші країни, а Тиждень моди проживе без мене", – сказала дружина Петросяна.

Цікаво, що Євген Петросян після початку повномасштабної війни відкрито підтримав Росію. Він заявляв, що готовий виступати для окупантів, а також відвідував поранених військових у госпіталі.

Його дружина Тетяна Брухунова раніше публікувала фото в одязі з написом "Порвем за Россию" та також відкрито підтримувала російських військових.

Брухунова підтримує Росію Фото: Instagram

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

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