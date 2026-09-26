Женщина сняла себя во время купания в реке, а потом поняла, что была не одна (фото)

Жительница Флориды решила снять для друзей атмосферное видео, как она купается в реке Суванне, но вместо спокойных кадров получила настоящую сенсацию.

Инцидент произошёл во время одной из привычных семейных поездок на реку, которые имеют для семьи особое значение. Кадры быстро привлекли внимание, ведь запечатлеть такой момент на камеру удается далеко не каждому. Женщина опубликовала соответствующее видео в TikTok (@tiffanyraulerson6).

Тиффани Раулерсон, проживающая во Флориде, США, хорошо знакома с богатой природой штата — здешняя фауна уже давно не удивляет местных жителей. Однако на этот раз даже опытная жительница штата растерялась: снимая, по её словам, "красивое видео для друзей", она вдруг заметила рыбу, выпрыгнувшую из воды буквально напротив неё.

Видео дня

Инцидент произошел во время одной из обычных семейных поездок на реку Фото: TikTok

Судя по всему, речь шла об атлантическом осетре подвида gulf sturgeon — редком представителе семейства осетровых, встречу с которым в дикой природе трудно назвать обыденной.

По данным Комиссии по рыболовству и охране дикой природы Флориды, именно река Суванни является местом обитания самой многочисленной популяции заливного осетра в штате. Это отчасти объясняет, почему именно здесь происходят подобные встречи, хотя и далеко не каждый день.

Всего в мире насчитывается около 27 видов осетровых рыб, и более половины из них находятся под угрозой исчезновения. Поэтому каждое появление осетра перед объективом камеры — это своеобразный повод задуматься о хрупкости природного баланса.

Эти кадры быстро привлекли внимание Фото: TikTok

Для семьи Раулерсон река Суванни — не просто место для купания, а пространство, с которым связано немало теплых воспоминаний. Девушка призналась, что эта река имеет для их семьи особое значение. Хотя сами осетры в этих краях — явление вполне привычное, именно удачное стечение обстоятельств и то, что этот момент удалось запечатлеть на видео, сделали это появление по-настоящему особенным.

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