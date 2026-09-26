Жінка зняла себе під час купання в річці, а потім зрозуміла, що була не сама (фото)

Мешканка Флориди вирішила зняти для друзів атмосферне відео зі свого купання у річці Суванні, але замість спокійних кадрів отримала справжню сенсацію.

Випадок стався під час одного зі звичних сімейних виїздів на річку, які для родини мають особливе значення. Кадри швидко привернули увагу, адже зловити такий момент на камеру вдається далеко не кожному. Жінка опублікувала відповідне відео в TikTok (@tiffanyraulerson6).

Тіффані Раулерсон, яка живе у Флориді, США, добре знайома з багатою природою штату — тутешня фауна давно не дивує місцевих жителів. Проте цього разу навіть досвідчена мешканка штату розгубилася: знімаючи, за її словами, "красиве відео для друзів", вона раптом помітила рибу, що вистрибнула з води буквально навпроти неї.

Випадок стався під час одного зі звичних сімейних виїздів на річку Фото: TikTok

Судячи з усього, йшлося про атлантичного осетра підвиду gulf sturgeon — рідкісного представника родини осетрових, зустріч з яким у дикій природі важко назвати буденною.

Видео дня

За даними Комісії з питань риболовлі та охорони дикої природи Флориди, саме річка Суванні є домом для найчисельнішої популяції gulf sturgeon у штаті. Це частково пояснює, чому саме тут трапляються подібні зустрічі, хоча й далеко не щодня.

Загалом у світі налічується близько 27 видів осетрових риб, і більш ніж половина з них перебуває під загрозою зникнення. Тож кожна така поява осетра перед об'єктивом камери — це своєрідний привід замислитися про крихкість природного балансу.

Кадри швидко привернули увагу Фото: TikTok

Для родини Раулерсон річка Суванні — не просто місце для купання, а простір, з яким пов'язано чимало теплих спогадів. Дівчина зізналася, що ця річка має для їхньої родини особливе значення. Хоча самі осетри у цих краях — явище цілком звичне, саме вдалий збіг обставин і те, що момент вдалося зафіксувати на відео, зробили цю появу по-справжньому особливою.

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