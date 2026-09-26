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Рейтинги зашкаливают: 20 лучших сериалов на iMDB, полюбившихся зрителям

Сериал "Игра престолов" смотреть онлайн
Кадр из сериала "Игра престолов" | Фото: IMDB

Многие считают, что сериалы это лёгкий контент для развлечения, однако сегодня они стали чем-то большим. Масштабные истории, снятые в формате сериала, способны рассказать о политических интригах, криминале, фантастических сюжетах или показать важнейшие события в истории человечества.

В сегодняшнем рейтинге кинообозреватель Андрей Пушкаш составил для Фокуса список сериалов, получивших самые высокие оценки зрителей на платформе iMDB. Вспомним о культовых криминальных драмах "Клан Сопрано" и "Во все тяжкие". Значительную часть подборки посвящаем невероятным документальным фильмам, которые были номинантами на премию Эмми: "Космос", "Наша планета", "Мир в войне" и многие другие.

Здесь вы также увидите "Игру престолов" и культовое аниме "Атака титанов", а также классику, которая когда-то оказала значительное влияние на развитие фантастики на телевидении — "Сумеречная зона". Итак, кратко расскажем о каждом сериале и объясним, чем именно он особенный.

1. "Сходить с ума"

  • 2008-2013 гг.;
  • 5 сезонов;
  • Рейтинг iMDB – 9,5.

Это один из самых известных и популярных сериалов в истории телевидения. Впрочем, до сих пор встречаются зрители, которые его не видели, а зря!

Учитель химии Уолтер Уайт узнает, что смертельно болен, и решает изготавливать запрещенное вещество, чтобы обеспечить семью. Однако постепенно он втягивается в жестокий криминальный мир. В последних сезонах вы будете шокированы развитием событий и трансформацией героев.

2. "Планета Земля II"

  • 2016 г.;
  • 1 сезон;
  • Рейтинг iMDB – 9,4.

Один из лучших документальных мини-сериалов BBC. Вы увидите различные экосистемы, континенты и животных нашей планеты в потрясающих кадрах.

3. "Планета Земля"

  • 2006 г.;
  • 1 сезон;
  • Рейтинг iMDB – 9,4.

Еще одна работа BBC. Документальный сериал о Земле, ее обитателях и самых живописных уголках нашей планеты. Сериалу уже 20 лет, но он по-прежнему выглядит потрясающе!

4. "Братья по оружию"

  • 2001 г.;
  • 1 сезон;
  • Рейтинг iMDB – 9,4.

Военно-драматический мини-сериал о солдатах американской роты "Easy Company" во время Второй мировой войны. От подготовки десантников до настоящих боев в Европе. Очень реалистичный и масштабный сериал о войне, дружбе и выживании.

5. "Чернобыль"

  • 2019 г.;
  • 1 сезон;
  • Рейтинг iMDB – 9,3.

Набравший широкую известность в 2019 году драматический сериал, в котором воссозданы авария на Чернобыльской АЭС в 1986 году и события, произошедшие после взрыва реактора. Обязательно к просмотру!

6. "Аватар: Последний хранитель"

  • 2005-2008 гг.;
  • 3 сезона;
  • Рейтинг iMDB – 9,3.

Культовый сериал, который большинство из нас смотрело ещё в детстве. История о мире, где люди разделены на четыре нации: Воды, Земли, Воздуха и Огня. В каждой нации есть один маг, способный управлять своей стихией. Главный герой Аватар, уникальный юноша, который может управлять сразу четырьмя стихиями, чтобы спасти мир от злой нации Огня.

Несмотря на то, что это мультсериал, перед нами раскрывается глубокая история о войне, дружбе и взрослении.

7. "Прослушивание"

  • 2002-2008 гг.;
  • 5 сезонов;
  • Рейтинг iMDB – 9,3.

Очень реалистичный и многослойный сериал о работе полиции, наркоторговцев, политиков, учебных заведений и журналистов города Балтимор. Сериал покажет, как все эти системы влияют друг на друга, а также на людей, которые там работают.

8. "Клан Сопрано"

  • 1999-2007 гг.;
  • 6 сезонов;
  • Рейтинг iMDB – 9,2.

Криминальная драма с элементами чёрного юмора о боссе мафиозной семьи в Нью-Джерси Тони Сопрано. Герой возглавляет крупную преступную группировку, но при этом разрывается между семейными конфликтами и обязанностями, поэтому обращается за помощью к психотерапевту.

9. "Голубая планета II"

  • 2017 г.;
  • 1 сезон;
  • Рейтинг iMDB – 9,3.

Документальный сериал о жизни в океанах. Вы увидите удивительную природу и впечатляющие кадры подводных съёмок.

10. "Космос: Путешествие в пространстве и времени"

  • 2014 г.;
  • 1 сезон;
  • Рейтинг iMDB – 9,2

Документальный сериал о Вселенной в целом. От происхождения звёзд до эволюции и зарождения жизни. Ведущий Нил Деграсс Тайсон максимально просто объяснит сложные научные процессы.

11. "Космос"

  • 1980 г.;
  • 1 сезон;
  • Рейтинг iMDB – 9,3.

Классика научной документалистики, созданная астрономом Карлом Саганом. Сериал рассказывает о зарождении человечества, его развитии, эволюции и нашем месте во Вселенной.

12. "Наша планета"

  • 2019-2023 гг.;
  • 2 сезона;
  • Рейтинг iMDB – 9,2.

Один из самых масштабных документальных сериалов о природе. В нём показаны леса, океаны, пустыни, горы, джунгли и полярные регионы. Если вы хотите получить максимум визуального удовольствия это один из лучших вариантов.

13. "Игра престолов"

  • 2011-2019 гг.;
  • 8 сезонов;
  • Рейтинг IMDb – 9,2.

Пожалуй, самый популярный сериал в мире. События разворачиваются в вымышленном мире, где несколько могущественных родов борются за власть. Интриги, предательства, грандиозные сражения, драконы и неожиданные повороты сюжета всё, что нужно для увлекательного просмотра.

14. "Мир в состоянии войны"

  • 1973-1974 гг.;
  • 1 сезон;
  • Рейтинг iMDB – 9,2

Один из самых известных документальных сериалов о Второй мировой войне. Охватывает все её ключевые этапы: от подготовки и начала вторжения до завершения.

15. "Атака титанов"

  • 2013-2023 гг.;
  • 4 сезона;
  • Рейтинг iMDB – 9,1.

Пожалуй, самое популярное аниме о мире, где люди живут за стенами, потому что за ними обитают титаны гигантские существа, охотящиеся на людей. Главный герой после трагедии в своей жизни вступает в отряд, сражающийся с титанами.

16. "Стальной алхимик: Братство"

  • 2009-2010 гг.;
  • 1 сезон;
  • Рейтинг iMDB – 9,1.

Аниме о двух братьях, которые используют алхимию, чтобы вернуть к жизни умершую мать, однако эксперимент заканчивается неудачей. Чтобы исправить ситуацию, герои отправляются в путешествие, в ходе которого сюжет принимает серьезный оборот.

17. "Вьетнамская война"

  • 2017 г.;
  • 1 сезон;
  • Рейтинг iMDB – 9,1.

Сериал Кена Бернса и Линн Новик рассказывает историю войны во Вьетнаме: от её преддверия до последствий. Важно, что сериал показывает события с обеих сторон, а не только со стороны американской армии.

18. "Жизнь"

  • 2009 г.;
  • 1 сезон;
  • Рейтинг iMDB – 9,1.

Документальный сериал BBC о различных способах, с помощью которых живые организмы выживают, охотятся, защищаются и размножаются. Каждый эпизод посвящён определённому типу живых организмов, например, растениям, насекомым, птицам, хищникам и т. д.

19. "Последний танец"

  • 2020 г.;
  • 1 сезон;
  • Рейтинг iMDB – 9,0.

Спортивный документальный фильм о Майкле Джордане и клубе "Чикаго Буллз", в частности о сезоне 1997-98 годов, который стал последним сезоном команды в ее тогдашнем составе. Особое внимание уделено карьере Джордана и пути "Чикаго Буллз" к статусу одной из самых известных команд НБА.

20. "Сумеречная зона"

  • 1959-1964 гг.;
  • 5 сезонов;
  • Рейтинг iMDB – 9,0.

Замечательный сериал-антология (ранее мы уже рекомендовали подборку лучших сериалов-антологий). Герои "Сумеречной зоны" могут попадать в параллельные реальности, сталкиваться с чем-то сверхъестественным или оказываться в ситуации, которая заставляет их принимать судьбоносные решения.

Многие эпизоды имеют неожиданную развязку и, согласно канонам антологий, заставляют задуматься о человеческой жадности, страхе, власти или одиночестве.

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