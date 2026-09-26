Рейтинги зашкаливают: 20 лучших сериалов на iMDB, полюбившихся зрителям

Многие считают, что сериалы – это лёгкий контент для развлечения, однако сегодня они стали чем-то большим. Масштабные истории, снятые в формате сериала, способны рассказать о политических интригах, криминале, фантастических сюжетах или показать важнейшие события в истории человечества.

В сегодняшнем рейтинге кинообозреватель Андрей Пушкаш составил для Фокуса список сериалов, получивших самые высокие оценки зрителей на платформе iMDB. Вспомним о культовых криминальных драмах "Клан Сопрано" и "Во все тяжкие". Значительную часть подборки посвящаем невероятным документальным фильмам, которые были номинантами на премию Эмми: "Космос", "Наша планета", "Мир в войне" и многие другие.

Здесь вы также увидите "Игру престолов" и культовое аниме "Атака титанов", а также классику, которая когда-то оказала значительное влияние на развитие фантастики на телевидении — "Сумеречная зона". Итак, кратко расскажем о каждом сериале и объясним, чем именно он особенный.

1. "Сходить с ума"

2008-2013 гг.;

5 сезонов;

Рейтинг iMDB – 9,5.

Это один из самых известных и популярных сериалов в истории телевидения. Впрочем, до сих пор встречаются зрители, которые его не видели, а зря!

Учитель химии Уолтер Уайт узнает, что смертельно болен, и решает изготавливать запрещенное вещество, чтобы обеспечить семью. Однако постепенно он втягивается в жестокий криминальный мир. В последних сезонах вы будете шокированы развитием событий и трансформацией героев.

2. "Планета Земля II"

2016 г.;

1 сезон;

Рейтинг iMDB – 9,4.

Один из лучших документальных мини-сериалов BBC. Вы увидите различные экосистемы, континенты и животных нашей планеты в потрясающих кадрах.

3. "Планета Земля"

2006 г.;

1 сезон;

Рейтинг iMDB – 9,4.

Еще одна работа BBC. Документальный сериал о Земле, ее обитателях и самых живописных уголках нашей планеты. Сериалу уже 20 лет, но он по-прежнему выглядит потрясающе!

4. "Братья по оружию"

2001 г.;

1 сезон;

Рейтинг iMDB – 9,4.

Военно-драматический мини-сериал о солдатах американской роты "Easy Company" во время Второй мировой войны. От подготовки десантников до настоящих боев в Европе. Очень реалистичный и масштабный сериал о войне, дружбе и выживании.

5. "Чернобыль"

2019 г.;

1 сезон;

Рейтинг iMDB – 9,3.

Набравший широкую известность в 2019 году драматический сериал, в котором воссозданы авария на Чернобыльской АЭС в 1986 году и события, произошедшие после взрыва реактора. Обязательно к просмотру!

6. "Аватар: Последний хранитель"

2005-2008 гг.;

3 сезона;

Рейтинг iMDB – 9,3.

Культовый сериал, который большинство из нас смотрело ещё в детстве. История о мире, где люди разделены на четыре нации: Воды, Земли, Воздуха и Огня. В каждой нации есть один маг, способный управлять своей стихией. Главный герой – Аватар, уникальный юноша, который может управлять сразу четырьмя стихиями, чтобы спасти мир от злой нации Огня.

Несмотря на то, что это мультсериал, перед нами раскрывается глубокая история о войне, дружбе и взрослении.

7. "Прослушивание"

2002-2008 гг.;

5 сезонов;

Рейтинг iMDB – 9,3.

Очень реалистичный и многослойный сериал о работе полиции, наркоторговцев, политиков, учебных заведений и журналистов города Балтимор. Сериал покажет, как все эти системы влияют друг на друга, а также на людей, которые там работают.

8. "Клан Сопрано"

1999-2007 гг.;

6 сезонов;

Рейтинг iMDB – 9,2.

Криминальная драма с элементами чёрного юмора о боссе мафиозной семьи в Нью-Джерси – Тони Сопрано. Герой возглавляет крупную преступную группировку, но при этом разрывается между семейными конфликтами и обязанностями, поэтому обращается за помощью к психотерапевту.

9. "Голубая планета II"

2017 г.;

1 сезон;

Рейтинг iMDB – 9,3.

Документальный сериал о жизни в океанах. Вы увидите удивительную природу и впечатляющие кадры подводных съёмок.

10. "Космос: Путешествие в пространстве и времени"

2014 г.;

1 сезон;

Рейтинг iMDB – 9,2

Документальный сериал о Вселенной в целом. От происхождения звёзд до эволюции и зарождения жизни. Ведущий Нил Деграсс Тайсон максимально просто объяснит сложные научные процессы.

11. "Космос"

1980 г.;

1 сезон;

Рейтинг iMDB – 9,3.

Классика научной документалистики, созданная астрономом Карлом Саганом. Сериал рассказывает о зарождении человечества, его развитии, эволюции и нашем месте во Вселенной.

12. "Наша планета"

2019-2023 гг.;

2 сезона;

Рейтинг iMDB – 9,2.

Один из самых масштабных документальных сериалов о природе. В нём показаны леса, океаны, пустыни, горы, джунгли и полярные регионы. Если вы хотите получить максимум визуального удовольствия – это один из лучших вариантов.

13. "Игра престолов"

2011-2019 гг.;

8 сезонов;

Рейтинг IMDb – 9,2.

Пожалуй, самый популярный сериал в мире. События разворачиваются в вымышленном мире, где несколько могущественных родов борются за власть. Интриги, предательства, грандиозные сражения, драконы и неожиданные повороты сюжета – всё, что нужно для увлекательного просмотра.

14. "Мир в состоянии войны"

1973-1974 гг.;

1 сезон;

Рейтинг iMDB – 9,2

Один из самых известных документальных сериалов о Второй мировой войне. Охватывает все её ключевые этапы: от подготовки и начала вторжения до завершения.

15. "Атака титанов"

2013-2023 гг.;

4 сезона;

Рейтинг iMDB – 9,1.

Пожалуй, самое популярное аниме о мире, где люди живут за стенами, потому что за ними обитают титаны – гигантские существа, охотящиеся на людей. Главный герой после трагедии в своей жизни вступает в отряд, сражающийся с титанами.

16. "Стальной алхимик: Братство"

2009-2010 гг.;

1 сезон;

Рейтинг iMDB – 9,1.

Аниме о двух братьях, которые используют алхимию, чтобы вернуть к жизни умершую мать, однако эксперимент заканчивается неудачей. Чтобы исправить ситуацию, герои отправляются в путешествие, в ходе которого сюжет принимает серьезный оборот.

17. "Вьетнамская война"

2017 г.;

1 сезон;

Рейтинг iMDB – 9,1.

Сериал Кена Бернса и Линн Новик рассказывает историю войны во Вьетнаме: от её преддверия до последствий. Важно, что сериал показывает события с обеих сторон, а не только со стороны американской армии.

18. "Жизнь"

2009 г.;

1 сезон;

Рейтинг iMDB – 9,1.

Документальный сериал BBC о различных способах, с помощью которых живые организмы выживают, охотятся, защищаются и размножаются. Каждый эпизод посвящён определённому типу живых организмов, например, растениям, насекомым, птицам, хищникам и т. д.

19. "Последний танец"

2020 г.;

1 сезон;

Рейтинг iMDB – 9,0.

Спортивный документальный фильм о Майкле Джордане и клубе "Чикаго Буллз", в частности о сезоне 1997-98 годов, который стал последним сезоном команды в ее тогдашнем составе. Особое внимание уделено карьере Джордана и пути "Чикаго Буллз" к статусу одной из самых известных команд НБА.

20. "Сумеречная зона"

1959-1964 гг.;

5 сезонов;

Рейтинг iMDB – 9,0.

Замечательный сериал-антология (ранее мы уже рекомендовали подборку лучших сериалов-антологий). Герои "Сумеречной зоны" могут попадать в параллельные реальности, сталкиваться с чем-то сверхъестественным или оказываться в ситуации, которая заставляет их принимать судьбоносные решения.

Многие эпизоды имеют неожиданную развязку и, согласно канонам антологий, заставляют задуматься о человеческой жадности, страхе, власти или одиночестве.

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Напомним, ранее Фокус писал:

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