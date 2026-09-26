Рейтинги зашкалюють: 20 найкращих серіалів на iMDB, які полюбили глядачі

Багато хто вважає, що серіали – легкий контент для розваг, однак сьогодні вони стали чимось більшим. Масштабні історії, зняті у серіальному форматі, здатні розповісти про політичні інтриги, кримінал, фантастичні історії або показати найважливіші події в історії людства.

У сьогоднішньому рейтингу кінооглядач Андрій Пушкаш зібрав для Фокусу список серіалів, які отримали найвищі оцінки глядачів на платформі iMDB. Згадаємо про культові кримінальні драми "Клан Сопрано" та "Пуститися берега". Значну частину добірки присвячуємо неймовірним документальним роботам, які були номінантами на премію Emmy: "Космос", "Наша планета", "Світ у війні" та багато інших.

Тут ви також побачите "Гру престолів" та культове аніме "Атака титанів", а також класику, що колись значною мірою вплинула на розвиток фантастики на телебаченні – "Сутінкова зона". Отже, коротко розповімо про кожен серіал та пояснимо, чим саме він особливий.

1."Пуститися берега"

2008-2013 рр.;

5 сезонів;

Рейтинг iMDB – 9.5.

Це один із найвідоміших та найрейтинговіших серіалів в історії телебачення. Утім, досі трапляються глядачі, які його не бачили, а дарма!

Вчитель хімії Волтер Вайт дізнається, що смертельно хворий, і вирішує виготовляти заборонену речовину, щоб забезпечити сім’ю. Однак поступово він вплутується у жорстокий кримінальний світ. На останніх сезонах ви будете шоковані розвитком подій та трансформацією героїв.

2. "Планета Земля II"

2016 р.;

1 сезон;

Рейтинг iMDB – 9.4.

Один із найкращих документальних мінісеріалів BBC. Ви побачите різні екосистеми, континенти та тварин нашої планети у надзвичайно приголомшливій зйомці.

3. "Планета Земля"

2006 р.;

1 сезон;

Рейтинг iMDB – 9.4.

Ще один доробок BBC. Документальний серіал про землю, її мешканців та наймальовничіші куточки нашої планети. Серіалу вже 20 років, однак він досі виглядає неймовірно!

4. "Брати по зброї"

2001 р.;

1 сезон;

Рейтинг iMDB – 9.4.

Військово-драматичний мінісеріал про солдатів американської роти "Easy Company" під час Другої світової війни. Від підготовки десантників до справжніх боїв у Європі. Дуже реалістичний та масштабний серіал про війну, дружбу та виживання.

5. "Чорнобиль"

2019 р.;

1 сезон;

Рейтинг iMDB – 9.3.

Нашумілий у 2019 році драматичний серіал, що відтворив аварію на Чорнобильській АЕС у 1986 році та події, які відбувалися після вибуху реактора. Обов’язковий до перегляду!

6. "Аватар: Останній захисник"

2005-2008 рр.;

3 сезони;

Рейтинг iMDB – 9.3.

Культовий серіал, який більшість із нас переглядали ще у дитинстві. Історія про світ, де люди поділені на чотири нації: Води, Землі, Повітря й Вогню. У кожної нації є один маг, що здатен керувати своєю стихією. Головний герой – Аватар, унікальний хлопець, що може керувати одразу чотирма стихіями, щоб врятувати світ від злої нації Вогню.

Попри те, що це анімаційний серіал, перед нами відкривається глибока історія про війну, дружбу та дорослішання.

7. "Прослуховування"

2002-2008 рр.;

5 сезонів;

Рейтинг iMDB – 9.3.

Дуже реалістичний та багатошаровий серіал про роботу поліції, наркоторговців, політиків, закладів освіти та журналістів міста Балтимор. Історія покаже, як всі ці системи впливають одна на одну, а також на людей, які там працюють.

8. "Клан Сопрано"

1999-2007 рр.;

6 сезонів;

Рейтинг iMDB – 9.2.

Кримінальна драма з елементами чорного гумору про боса мафіозної сім’ї в Нью-Джерсі – Тоні Сопрано. Герой керує масштабним злочинним угрупуванням, але також розривається між сімейними конфліктами та обов’язками, тому звертається за допомогою до психотерапевта.

9. "Блакитна планета II"

2017 р.;

1 сезон;

Рейтинг iMDB – 9.3.

Документальний серіал про життя в океанах. Ви побачите дивовижну природу й вражаючі кадри з підводних зйомок.

10. "Космос: Подорож у просторі й часі"

2014 р.;

1 сезон;

Рейтинг iMDB – 9.2.

Документальний серіал про всесвіт в цілому. Від походження зірок до еволюції та зародження життя. Ведучий Ніл Деграсс Тайсон максимально просто пояснить складні наукові процеси.

11. "Космос"

1980 р.;

1 сезон;

Рейтинг iMDB – 9.3.

Класика наукової документалістики, яку створив астроном Карл Саган. Серіал розповідає про створення людства, його розвиток, еволюцію та наше місце у всесвіті.

12. "Наша планета"

2019-2023 рр.;

2 сезони;

Рейтинг iMDB – 9.2.

Один із наймасштабніших документальних серіалів про природу. Він показує ліси, океани, пустелі, гори, джунглі та полярні регіони. Якщо хочете отримати максимум візуального задоволення – це один із найкращих варіантів.

13. "Гра престолів"

2011-2019 рр.;

8 сезонів;

Рейтинг iMDB- 9.2.

Мабуть, найпопулярніший серіал у світі. Події відбуваються у вигаданому світі, де кілька могутніх родин борються за владу. Інтриги, зради, масштабні поєдинки, дракони та несподівані повороти – все, що потрібно для захопливого перегляду.

14. "Світ у війні"

1973-1974 рр.;

1 сезон;

Рейтинг iMDB – 9.2.

Один із найвідоміших документальних серіалів про Другу світову війну. Охоплює всі її ключові етапи: від підготовки та початку вторгнення до завершення.

15. "Атака титанів"

2013-2023 рр.;

4 сезони;

Рейтинг iMDB – 9.1.

Чи не найпопулярніше аніме про світ, де люди живуть за стінами, тому що за ними знаходяться титани – гігантські істоти, що полюють на людей. Головний герой після трагедії у власному житті вступає у загін, що бореться із титанами.

16. "Сталевий алхімік: Братерство"

2009-2010 рр.;

1 сезон;

Рейтинг iMDB – 9.1.

Аніме про двох братів, які використовують алхімію, щоб повернути до життя померлу матір, однак експеримент закінчується невдачею. Аби повернути все на свої місця, герої вирушають у подорож, де сюжет набуває серйозних наслідків.

17. "В'єтнамська війна"

2017 р.;

1 сезон;

Рейтинг iMDB – 9.1.

Серіал Кена Бернса та Лінн Новік розповідає історію В’єтнамської війни: від її передумов до наслідків. Важливо, що серіал показує події з обох боків, а не лише з боку американської армії.

18. "Життя"

2009 р.;

1 сезон;

Рейтинг iMDB – 9.1.

Документальний серіал BBC про різні способи, якими живі організми виживають, полюють, захищаються та розмножуються. Кожен епізод присвячений певному типу життя, наприклад, рослинам, комахам, птахам, хижакам тощо.

19. "Останній танець"

2020 р.;

1 сезон;

Рейтинг iMDB – 9.0.

Спортивна документалка про Майкла Джордана та клуб Chicago Bulls, особливо про сезон 1997-98 років, котрий став останнім сезоном команди в її тодішньому складі. Окрему увагу приділено кар’єрі Джордана та шляху Chicago Bulls до статусу однієї з найвідоміших команд НБА.

20. "Сутінкова зона"

1959-1964 рр.;

5 сезонів;

Рейтинг iMDB – 9.0.

Чудовий серіал-антологія (раніше ми вже рекомендували добірку найкращих серіалів-антологій). Герої "Сутінкової зони" можуть потрапляти у паралельні реальності, зустрічати щось надприродне або опинятися в ситуації, яка змушує їх приймати доленосні рішення.

Багато епізодів мають несподіване закінчення і за правилами антологій залишають роздум про людську жадібність, страх, владу або самотність.

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