Бывшая жена Розового, которой он изменял, отреагировала на помолвку комика

Украинская блогерша Ольга Мерзликина публично отреагировала на помолвку своего бывшего мужа, звезды "Лиги смеха" и ветерана войны Виктора Розового, с которым они очень скандально расстались в прошлом году.

В комментарии для "Ближе к звёздам" женщина рассказала, как она относится к переменам в личной жизни юмориста.

Мерзликина отреагировала на помолвку Розового

"В Threads такое попадало, но… Я счастлива. Если ему хорошо, то ладно. Я не лезу, это его жизнь, я за ним не слежу. Я не держу на него зла, мне всё равно. Я просто живу своей жизнью", — сказала Ольга.

В частности, женщина призналась, что сейчас ходит на свидания.

"Я сейчас хожу на свидания, но как-то очень тяжело сейчас со всем этим. Я готова доверять, любить. Я полна энергии и готова вдохновлять других", — заявила бывшая жена Розового.

Ольга Мерзликина предъявила доказательства измен Розового Фото: YouTube

Развод Розового и Мерзликиной

Развод известного комика, звезды "Лиги смеха" и ветерана войны Виктора Розового с блогершей Ольгой Мерзликиной стал одним из самых громких и скандальных в медиапространстве Украины. Пара была вместе в общей сложности 13 лет, однако их официальный брак, заключённый в марте 2024 года, продлился чуть больше года — весной 2025 года они объявили о разрыве.

Видео дня

По словам Ольги, пара рассталась из-за измен юмориста. Женщина публично заявила о многочисленных изменах со стороны Виктора, предоставив доказательства.

Виктор Розовый и его невеста Фото: коллаж Фокус

Розовый в настоящее время проходит реабилитацию за границей, в Нидерландах, после тяжелого ранения головы, полученного на фронте в 2024 году. Недавно стало известно, что он женится во второй раз — комик сделал предложение своей новой избраннице Яне-Катерине.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Участник "Лиги смеха" Виктор Розовый сделал предложение руки и сердца своей новой избраннице — Яне-Екатерине.

Виктор Розовый впервые публично представил свою новую девушку Яну-Екатерину из Львова, ответив на критику пользователей социальных сетей после скандального интервью о личной жизни с бывшей женой.

Кроме того, комик публично обратился к своей бывшей жене. Военный требует, чтобы она предоставила финансовую отчетность о средствах, которые собирались на его реабилитацию после ранения в 2024 году.