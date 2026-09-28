Колишня дружина Розового, якій він зраджував, відреагувала на заручини коміка

Українська блогерка Ольга Мерзлікіна публічно відреагувала на заручини свого колишнього чоловіка, зірки "Ліги сміху" та ветерана війни Віктора Розового, з яким вони дуже скандально розійшлися минулого року.

Жінка в коментарі для "Ближче до зірок" зізналася, як ставиться до змін в особистому житті гумориста.

Мерзлікіна відреагувала на заручини Розового

"У Threads попадалось, але… Я щаслива. Якщо йому добре, то окей. Я не лізу, це його життя, я за ним не слідкую. Я не тримаю на нього зла, мені все рівно. Я просто живу своїм життям", — сказала Ольга.

Зокрема, жінка зізналася, що наразі ходить на побачення.

"Я зараз ходжу на побачення, але щось дуже важко зараз з тим всім. Я готова довіряти, любити. Я окрилена і готова окрилювати інших", — заявила колишня дружина Розового.

Ольга Мерзлікіна показувала докази зрад Розового Фото: YouTube

Розлучення Розового та Мерзлікіної

Розлучення відомого коміка, зірки "Ліги сміху" та ветерана війни Віктора Розового з блогеркою Ольгою Мерзлікіною стало одним із найгучніших і найскандальніших у медійному просторі України. Пара була разом загалом 13 років, проте їхній офіційний шлюб, укладений у березні 2024 року, протримався трохи більше ніж рік — навесні 2025 року вони оголосили про розрив.

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Пара, за словами Ольги, розлучилася через невірність гумориста. Жінка публічно заявила про численні зради з боку Віктора, надавши докази.

Віктор Розовий та його наречена Фото: колаж Фокус

Розовий наразі проходить реабілітацію за кордоном у Нідерландах після важкого поранення голови, отриманого на фронті у 2024 році. Нещодавно стало відомо, що він вдруге одружується — комік зробив пропозицію своїй новій обраниці Яні-Катерині.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Учасник "Ліги сміху" Віктор Розовий зробив пропозицію руки та серця своїй новій обраниці — Яні-Катерині.

Віктор Розовий вперше публічно представив свою нову дівчину Яну-Катерину зі Львова, відповівши на критику користувачів соціальних мереж після скандального інтерв'ю про особисте життя з колишньою дружиною.

Також комік публічно звернувся до колишньої дружини. Військовий вимагає, щоб та надала фінансову звітність щодо коштів, які збирали на його реабілітацію після поранення у 2024 році.