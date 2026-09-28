"Думала, отдам душу Богу": известная актриса рассказала о перенесенной болезни

29-летняя украинская актриса Клавдия Дрозд рассказала, как тяжело она перенесла ветрянку два года назад.

В интервью Алине Доротюк звезда призвала людей пройти вакцинацию, если они еще этого не сделали или ранее не переболели.

Клавдия Дрозд тяжело перенесла ветрянку

Журналистка спросила актрису, делала ли та какие-нибудь инъекции для красоты.

"Я массажами не занимаюсь. Инъекции когда-то делала после того, как переболела ветрянкой в 27 лет. Люди, делайте прививку от ветрянки! Ну, это действительно… Потому что я думала, что отдам душу Богу. У меня реально не болел только мозг. Всё остальное у меня болело. У меня было ощущение, что меня переехали, а потом ещё раз переехали. Вот так в 27 лет, как раз два года назад", — призналась актриса.

В частности, после этого молодая мама заполняла рубцы филлерами и делала биоревитализацию.

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"У меня как-то так появилась сыпь, что больше всего на верхней части тела — руках, груди, спине, животе и лице. Даже на руках не так сильно, ну, на плечах. Дальше не распространилось", — рассказала Клавдия.

По словам кинозвезды, последствия болезни уходили очень долго.

Клавдия Дрозд Фото: Instagram

"В тот момент я делала всё, что можно было. И колола себе витамины, и биоревитализацию тогда делала. Ничего, спаслась. Но вакцинируйтесь!" — призвала Дрозд.

В частности, актриса подчеркнула, что её ребёнок получил все необходимые прививки.

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