"Думала, Богові душу віддам": відома акторка розказала про перенесену хворобу

29-річна українська акторка Клавдія Дрозд розповіла, як важко перенесла вітрянку два роки тому.

Зірка закликала людей вакцинуватися, якщо вони ще цього не зробили або не хворіли раніше, в інтервʼю Аліні Доротюк.

Клавдія Дрозд важко перенесла вітрянку

Журналістка запитала акторку, чи робила та якісь інʼєкції краси.

"Я масажі не роблю. Інʼєкції колись робила після того, як я перехворіла вітрянкою в 27 років. Люди, вакцинуйтеся від вітрянки! Ну, це справді… Бо я думала, що я Богові душу віддам. В мене реально не болів тільки мозок. Все інше в мене боліло. В мене було враження, що мене переїхали і потім ще раз переїхали. Оце в 27 років, якраз два роки тому", — зізналася акторка.

Зокрема, молода мама після цього заповнювала рубці філерами та робила біоревіталізацію.

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"В мене якось так висип пішов, що більш за все верхня частина тіла — руки, груди, спина, живіт і обличчя. Навіть руки не так сильно, ну плечі. Далі не пішло", — розповіла Клавдія.

За словами зірки екрану, сліди після хвороби дуже довго проходили.

Клавдія Дрозд Фото: Instagram

"В той момент я робила все, що можна було. І колола собі вітамінки, і біоревіталізацію робила тоді. Нічого, врятувалася. Але вакцинуйтеся!" — закликала Дрозд.

Зокрема, акторка наголосила, що її дитина має всі потрібні вакцини.

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