Брэда Питта застукали с девушкой, которая моложе его на 29 лет, возле отеля в Испании (фото)

Голливудский актёр Брэд Питт и его возлюбленная Инес де Рамон вновь оказались в центре внимания папарацци во время пребывания в Испании. Влюбленную пару заметили на выходе из отеля в рамках 74-го Международного кинофестиваля в Сан-Себастьяне.

62-летний киноактёр выбрал для выхода непринуждённый и стильный образ: голубой костюм в тонкую белую полоску с свободным пиджаком-рубашкой и широкими брюками на шнурке.

Свой наряд Питт дополнил базовой белой футболкой, яркими желтыми кедами, коричневой замшевой сумкой через плечо, янтарными солнцезащитными очками и синей бейсболкой, надетой козырьком назад. На камеры актер реагировал приветливо и улыбчиво, помахав фотографам рукой.

Брэд Питт и его возлюбленная Фото: коллаж Фокус

Его 33-летняя спутница Инес де Рамон поразила элегантным монохромным нарядом, который прекрасно подчеркнул её стройную фигуру. Она выбрала бежевый вельветовый комплект из майки на тонких бретельках и брюк с высокой посадкой. Дополнениями к её образу стали узкие очки в черепаховой оправе, объёмная белая кожаная сумка и непринуждённая укладка с лёгкими волнами.

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Брэд Питт и Инес де Рамон

Пара встречается уже почти четыре года. Впервые они появились вместе на публике в ноябре 2022 года на концерте Боно. Инсайдеры утверждали, что актер уже сделал Инес предложение. Хотя другие источники уверены, что свадьба пока не планируется.

До этого актёр был женат на Анджелине Джоли. У них шестеро детей: Мэддокс, Пакс, Захара, Шейло и близнецы Нокс и Вивьен. Последние трое — биологические дети. Впрочем, ни один из них не общается с отцом.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Пара держалась за руки, демонстрируя на публике свои чувства на премьере фильма "Сердце зверя".

Брэд Питт посягнул на частную жизнь Анджелины Джоли.

Кроме того, актер потерпел поражение в суде против бывшей жены.