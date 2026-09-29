Бреда Пітта підловили з молодшою на 29 років дівчиною біля готелю в Іспанії (фото)

Голлівудський актор Бред Пітт та його обраниця Інес де Рамон знову опинилися в центрі уваги папараці під час перебування в Іспанії. Закохану пару помітили на виході з готелю в межах 74-го Міжнародного кінофестивалю в Сан-Себастьяні.

62-річний кіноактор обрав для виходу розслаблений і стильний образ: блакитний костюм у тонку білу смужку з вільною курткою-сорочкою та широкими штанами на шнурку.

Свій аутфіт Пітт доповнив базовою білою футболкою, яскравими жовтими кедами, коричневою замшевою сумкою через плече, бурштиновими сонцезахисними окулярами та синьою бейсболкою, одягненою козирком назад. На камери актор реагував привітно й усміхнено, помахавши фотографам рукою.

Бред Пітт і його кохана Фото: колаж Фокус

Його 33-річна супутниця Інес де Рамон вразила елегантним монохромним луком, що чудово підкреслив її струнку фігуру. Вона обрала бежевий вельветовий комплект із майки на тонких бретельках і штанів із високою посадкою. Доповненнями до її образу стали вузькі окуляри в черепаховій оправі, об'ємна біла шкіряна сумка та невимушена укладка з легкими хвилями.

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Бред Пітт та Інес де Рамон

Пара зустрічається майже чотири роки. Вони вперше з’явилися як пара на публіці в листопаді 2022 року на концерті Боно. Інсайдери говорили, що актор уже освідчився Інес. Хоча інші джерела переконані, що весілля ще довго не планується.

До цього актор був одружений з Анджеліною Джолі. У них є шестеро дітей: Меддокс, Пакс, Захара, Шайло та близнюки Нокс і Вів'єн. Останні троє — біологічні. Втім, жоден з них не спілкується з батьком.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Пара трималася за руки, демонструючи на публіці свої почуття на прем’єрі фільму "Серце звіра".

Бред Пітт зазіхнув на приватність Анджеліни Джолі.

Крім того, актор зазнав поразки в суді проти колишньої дружини.