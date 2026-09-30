Партнерша Зеленского по шоу "Танцы со звездами" вышла замуж за иностранца (фото)

Украинская хореограф и победительница шоу "Танцы со звездами" Елена Шоптенко в третий раз вышла замуж за границей.

Звезда, которая рассказывала Фокусу о своей жизни за границей во время войны, неожиданно показала свадебное фото, хотя тщательно скрывала свою личную жизнь.

Елена Шоптенко вышла замуж

Оказалось, что знаменитость уже не одинока. Более того, Елена даже замужем. В частности, победительница шоу "Танцы со звездами" опубликовала фото, на котором она запечатлена в свадебном платье, а рядом с ней в смокинге стоит муж по имени Крис.

Церемония состоялась 23 сентября.

"23.09.26. Наше "да". Этим обручальным кольцом я выбираю тебя. Сегодня, завтра и каждый день. И обещаю вместе с тобой делать каждый обычный день особенным. Люблю тебя, Крис", — написала Шоптенко.

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Елена Шоптенко с мужем Крисом Фото: Instagram

Личная жизнь Шоптенко

Брак с иностранцем стал третьим в жизни украинки.

В июне 2013 года она вышла замуж за Дмитрия Дикусара. В апреле 2016 года официально объявила о разводе.

Впоследствии Шоптенко вышла замуж за предпринимателя Алексея Иванова. В июне 2018 года у пары родился сын Алексей. Пара рассталась ещё до начала полномасштабного вторжения РФ, но официально расторгла брак уже во время войны.

По словам Елены, у каждого из партнеров было свое видение семейной жизни.

"У меня есть своё представление о семье, о взаимоотношениях друг с другом. Дело не в том, что кто-то плохой, а кто-то хороший. Просто я представляла себе одну картину, а мой партнер — другую", — пояснила звезда.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Победительница шоу "Танцы со звездами" Елена Шоптенко, которая во время полномасштабной войны проживает в Вене, приехала в Киев.

Украинская хореограф прокомментировала слухи о своём конфликте с Натальей Могилевской, которую она обошла в "Танцах со звёздами" 20 лет назад.

Звезда вспомнила, как выступала с Владимиром Зеленским в шоу "Танцы со звездами", но уже удалила видео с ним.