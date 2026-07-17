Партнерша Зеленского по шоу "Танцы со звездами" вернулась в Киев (фото)

Украинская хореограф и победительница шоу "Танцы со звездами" Елена Шоптенко, которая во время полномасштабной войны проживает в Вене, приехала в Киев.

Звезда, которая рассказывала Фокусу о своей жизни за границей, появилась в украинской столице и даже впервые сделала кое-что.

Шоптенко вернулась в Киев

Елена говорит, что из-за работы даже не удалось как следует погулять по городу.

"Киев. Эта поездка прошла между залом и сценой — вся в подготовке к "Балу храбрых сердец". Погулять по городу так и не получилось, насладиться любимым Киевом тоже не успела — но успела всё остальное: вырваться на творческую съемку, забежать в любимые "плюсы", реализовать с невероятной командой классный проект и даже выкроить время на несколько beauty-процедур. Ну и, конечно, вкусно покушать. И за эту бурлящую жизнь, за этот безумный ритм, в котором успеваешь прожить целую жизнь за несколько дней — я и обожаю этот город", — написала танцовщица.

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Елена Шоптенко в Киеве Фото: Instagram

Прошла первую процедуру

Более того, Елена решилась на то, чего еще никогда не делала, — на косметологическую процедуру. Звезда говорит, что хроническое воспалительное заболевание кожи — розацеа — уже измучило её.

"Побуду сейчас немного бьюти-блогером, расскажу вам, что сейчас собираюсь лишиться своего "косметологического девства", потому что до своих 38 лет я ни разу не делала никаких косметологических процедур, будь то аппаратные или инъекционные. И вот я наконец решилась. Почему? Потому что розацеа меня замучила", — сказала Шоптенко.

Елена показала себя непосредственно во время процедуры.

Елена Шоптенко Фото: Instagram

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Украинская хореограф Елена Шоптенко прокомментировала слухи о своём конфликте с Натальей Могилевской, которую она обошла в шоу "Танцы со звёздами" 20 лет назад.

Звезда вспомнила, как выступала с Владимиром Зеленским в "Танцах со звездами", но уже удалила выступления с ним.

Кроме того, Шоптенко, несмотря на развод, поддерживает отношения с Дмитрием Дикусаром.