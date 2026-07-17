Партнерка Зеленського з "Танців із зірками" повернулася до Києва (фото)

Українська хореографка та переможниця "Танців з зірками" Олена Шоптенко, яка під час повномасштабної війни мешкає у Відні, приїхала до Києва.

Зірка, яка розповідала Фокусу про своє життя за кордоном, показалася в українській столиці та навіть дещо зробила вперше.

Шоптенко повернулася до Києва

Олена каже, що за роботою навіть не вдалося нормально погуляти містом.

"Київ. Ця поїздка пройшла між залом і сценою — вся у підготовці до "Балу хоробрих сердець". Погуляти містом так і не вийшло, набутися з улюбленим Києвом теж не встигла — але встигла все інше: вирватись на творчу зйомку, забігти на улюблені "плюси", реалізувати з неймовірною командою класний проєкт і навіть викроїти час на кілька beauty-процедур. Ну і, звісно, смачно наїстися. І за це життя, що вирує, за цей шалений ритм, у якому встигаєш прожити ціле життя за кілька днів — я й обожнюю це місто", — написала танцівниця.

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Олена Шоптенко в Києві Фото: Instagram

Зробила першу процедуру

Ба більше, Олена зважилася на те, чого ще ніколи не робила — косметологічну процедуру. Зірка каже, це хронічне запальне захворювання шкіри розацеа її вже замучило.

"Трошки побуду б'юті-блогером зараз, розкажу вам, що зараз буду позбуватися своєї "косметологічної цноти", бо до своїх 38 років я жодного разу не робила ніяку косметологічну процедуру, мається на увазі апаратну чи ін'єкційну. І от я нарешті наважилася. Чому? Бо розацеа мене замучила", — сказала Шоптенко.

Олена показала себе безпосередньо під час процедури.

Олена Шоптенко Фото: Instagram

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Українська хореографка Олена Шоптенко прокоментувала чутки про свій конфлікт з Наталею Могилевською, яку вона обійшла в "Танцях з зірками" 20 років тому.

Зірка пригадала, як виступала з Володимиром Зеленським на "Танцях з зірками", але вже видалила виступи з ним.

Крім того, Шоптенко, попри розлучення, підтримує стосунки з Дмитром Дікусаром.