Партнерка Зеленського з "Танців із зірками" вийшла заміж за іноземця (фото)

Українська хореографка та переможниця шоу "Танці із зірками" Олена Шоптенко втретє вийшла заміж за кордоном.

Зірка, яка розповідала Фокусу про своє життя за кордоном під час війни, несподівано показала весільне фото, хоча тримала особисте життя за сімома замками.

Олена Шоптенко вийшла заміж

Виявилося, що знаменитість уже не самотня. Ба більше, Олена навіть заміжня. Зокрема, переможниця "Танців із зірками" опублікувала фото, на якому зображена у весільній сукні, а поруч з нею у смокінгу стоїть чоловік, якого звуть Кріс.

Церемонія пройшла 23 вересня.

"23.09.26. Наше "так". Цією обручкою я обираю тебе. Сьогодні, завтра і кожного дня. І обіцяю разом із тобою робити кожен звичайний день особливим. Люблю тебе, Кріс", — написала Шоптенко.

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Олена Шоптенко з чоловіком Крісом Фото: Instagram

Особисте життя Шоптенко

Шлюб з іноземцем став третім у житті українки.

У червні 2013 року вона одружилася з Дмитром Дікусаром. У квітні 2016 року офіційно заявила про розлучення.

Згодом Шоптенко вийшла заміж за підприємця Олексія Іванова. У червні 2018-го у пари народився син Олексій. Пара розійшлася ще до початку повномасштабного вторгнення РФ, але офіційно розірвала шлюб уже під час війни.

За словами Олени, кожен з партнерів мав різне бачення сімейного життя.

"У мене є певне розуміння сім'ї, взаємодії одне з одним. Це ж не те, що хтось поганий, а хтось хороший. Просто я малювала собі якусь одну картину, мій партнер — іншу", — пояснювала зірка.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Переможниця "Танців із зірками" Олена Шоптенко, яка під час повномасштабної війни мешкає у Відні, приїхала до Києва.

Українська хореографка прокоментувала чутки про свій конфлікт з Наталею Могилевською, яку вона обійшла в "Танцях з зірками" 20 років тому.

Зірка пригадала, як виступала з Володимиром Зеленським на "Танцях з зірками", але вже видалила виступи з ним.