Голливудский актер похудел на 90 кг до неузнаваемости и покорил красную дорожку (фото)

74-летний американский актёр, звезда фильма "Большой Лебовски" Джон Гудмен вышел на красную дорожку вместе с женой Анной Бет. Знаменитость удивил публику своим внешним видом.

Джон Гудмен внезапно похудел на 90 килограммов. Актер отказался от алкоголя, которым злоупотреблял более 30 лет. Об этом сообщает Daily Mail.

Как сейчас выглядит Джон Гудмен

Для выхода на красную дорожку актер выбрал элегантный образ. Он надел черный костюм, полосатую рубашку и галстук. Гудмен позировал в Лос-Анджелесе вместе с женой Анной Бет, которая появилась в бордовом платье и туфлях в тон.

Поклонники Джона не узнали его. Раньше знаменитость весил около 180 килограммов. Отказавшись от алкоголя и пройдя курс реабилитации, Гудмен похудел до 90 кг.

Джон Гудмен заметно похудел Фото: Shutterstock Джон Гудмен похудел на 90 кг Фото: Wireimage

Актер рассказал, что ему наконец удалось побороть алкогольную зависимость, из-за которой он чуть не умер.

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"Это были 30 лет борьбы с болезнью, которая изматывала всех вокруг. Дело дошло до того, что каждый новый приступ болезни влек за собой тяжелые последствия. Речь шла о жизни или смерти", — вспоминает кинозвезда.

К 2010 году Гудмен сбросил около 45 кг, исключив из своего рациона сахар. Кроме того, он начал тренироваться шесть дней в неделю вместе с тренером. К 2023 году актеру удалось похудеть на 90 килограммов.

Джон Гудмен до похудения Фото: Скриншот

Чем известен Джон Гудмен

Фигура знаменитого актера часто становилась предметом шуток и даже элементом сюжета фильмов. Позже Гудмен признался, что его максимальный вес составлял около 180 кг.

Актер обрел мировую славу благодаря своей харизматичной игре в американском ситкоме "Розанна", где он сыграл роль главы семьи Дэна Коннера — мужа главной героини, которую играла Розанна Барр.

Кроме того, среди самых известных работ Гудмена — "Большой Лебовски", "Король Ральф", "Гадкий койот", "Артист", "Флинтстоуны" и другие.

Джон Гудмен Фото: Facebook

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