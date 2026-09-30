Голлівудський актор схуд на 90 кг до невпізнання і підкорив червону доріжку (фото)

74-річний американський актор, зірка фільму "Великий Лебовські" Джон Гудмен вийшов на червону доріжку разом із дружиною Анною Бет. Знаменитість здивував публіку зовнішнім виглядом.

Джон Гудмен раптово схуд на 90 кілограмів. Актор відмовився від алкоголю, який вживав понад 30 років. Про це повідомляє Daily Mail.

Як зараз виглядає Джон Гудмен

Для виходу на червону доріжку актор обрав елегантний образ. Він одягнув чорний костюм, смугасту сорочку та краватку. Гудмен позував у Лос-Анджелесі разом із дружиною Анною Бет, яка засвітилась у бордовій сукні та туфлях у тон.

Шанувальники Джона не впізнали його. Раніше знаменитість важив близько 180 кілограмів. Відмовившись від алкоголю та пройшовши курс реабілітації, Гудмен схуд до 90 кг.

Джон Гудмен помітно схуд Фото: Shutterstock Джон Гудмен схуд на 90 кг Фото: Wireimage

Актор розповідав, що він нарешті поборов залежність від алкоголю, від якої мало не помер.

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"Це були 30 років боротьби з хворобою, яка виснажувала всіх навколо. Ситуація дійшла до того, що кожен новий епізод хвороби мав тяжкі наслідки. Йшлося про життя або смерть", — згадує кінозірка.

До 2010 року Гудмен скинув близько 45 кг, виключивши зі свого раціону цукор. Також він почав тренуватися шість днів на тиждень разом з тренером. До 2023 року актору вдалося схуднути на 90 кілограмів.

Джон Гудмен до схуднення Фото: Скріншот

Чим відомий Джон Гудмен

Статура знаменитого актора часто ставала об’єктом жартів і навіть елементом сюжету кінострічок. Пізніше Гудмен зізнався, що найбільша його вага була близько 180 кг.

Актор здобув світову славу завдяки своїй харизматичній грі в американському ситкомі "Розанна", де він втілив образ голови родини Дена Коннера — чоловіка головної героїні, яку грала Розанна Барр.

Крім цього, серед найвідоміших робіт Гудмена – "Великий Лебовські", "Король Ральф", "Бридкий койот", "Артист", "Флінтстоуни" та інші.

Джон Гудмен Фото: Facebook

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