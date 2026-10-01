"Хватает с головой": сколько платят беженцам в Норвегии (фото)
Украинка по имени Катя Станиславская рассказала, какую финансовую поддержку получают беженцы в Норвегии в 2026 году.
Женщина, проживающая за полярным кругом уже более трёх лет, поделилась своим опытом на странице в TikTok (staaanikkk).
Сколько получают беженцы в Норвегии
"Какие выплаты предоставляет Норвегия в 2026 году на одного взрослого человека? Это 760 евро, с учётом того, что за жильё и электроэнергию вам не придётся платить самостоятельно — это будет делать за вас коммуна", — начала женщина.
А на одного ребенка выплачивают 400–450 евро в месяц.
"Когда вы будете посещать курсы норвежского языка, вы будете получать около 1800 евро, но при этом за жилье вам придётся платить самостоятельно", — подчеркнула украинка.
Впрочем, если средств не хватит, существуют специальные организации, в которые можно обратиться по этому поводу.
"Хватает ли вообще этих денег на покрытие базовых расходов на жизнь в Норвегии? Да, их хватает, и с головой. Чтобы купить продукты, те, которые вам хочется, купить себе одежду, оплатить транспорт и пару раз в месяц выйти куда-нибудь развлечься, развлечь своего ребенка, пополнить счет на мобильном, оплатить интернет. То есть вам этой суммы будет хватать", — отметила автор видео.
А на более дорогие покупки нужно стараться копить деньги или искать другие способы заработка.
"Но если ваша цель — просто уехать из Украины, просто переждать войну в Норвегии, и вы не хотите легализоваться в этой стране, у вас нет желания здесь работать или вы не можете по каким-то причинам, этих выплат для того, чтобы обеспечить себе проживание в Норвегии, вам хватит с головой", — считает женщина.
Сколько денег вам нужно в месяц для комфортной жизни в Украине?
Реакция сети
В комментариях люди поделились своим опытом:
- "С удовольствием вспоминаю жизнь в Норвегии".
- "На двоих — 1256 евро, живем в коммуне, но нам этого не хватает".
- "Когда говорите такие вещи, подчеркивайте, что вы говорите только об одиноких матерях, у семей доход совсем-совсем другой, и если вы живете за полярным кругом, то всё нормально, а если в Осло, то квартира будет стоить минимум 2 тысячи долларов, а ещё коммуналка, интернет, телефон, детские сады и так далее, не вводите людей в заблуждение".
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