"Хватает с головой": сколько платят беженцам в Норвегии (фото)

Украинка по имени Катя Станиславская рассказала, какую финансовую поддержку получают беженцы в Норвегии в 2026 году.

Женщина, проживающая за полярным кругом уже более трёх лет, поделилась своим опытом на странице в TikTok (staaanikkk).

Сколько получают беженцы в Норвегии

"Какие выплаты предоставляет Норвегия в 2026 году на одного взрослого человека? Это 760 евро, с учётом того, что за жильё и электроэнергию вам не придётся платить самостоятельно — это будет делать за вас коммуна", — начала женщина.

А на одного ребенка выплачивают 400–450 евро в месяц.

"Когда вы будете посещать курсы норвежского языка, вы будете получать около 1800 евро, но при этом за жилье вам придётся платить самостоятельно", — подчеркнула украинка.

Впрочем, если средств не хватит, существуют специальные организации, в которые можно обратиться по этому поводу.

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"Хватает ли вообще этих денег на покрытие базовых расходов на жизнь в Норвегии? Да, их хватает, и с головой. Чтобы купить продукты, те, которые вам хочется, купить себе одежду, оплатить транспорт и пару раз в месяц выйти куда-нибудь развлечься, развлечь своего ребенка, пополнить счет на мобильном, оплатить интернет. То есть вам этой суммы будет хватать", — отметила автор видео.

Украинка в Норвегии Фото: Instagram

А на более дорогие покупки нужно стараться копить деньги или искать другие способы заработка.

"Но если ваша цель — просто уехать из Украины, просто переждать войну в Норвегии, и вы не хотите легализоваться в этой стране, у вас нет желания здесь работать или вы не можете по каким-то причинам, этих выплат для того, чтобы обеспечить себе проживание в Норвегии, вам хватит с головой", — считает женщина.

Опрос Сколько денег вам нужно в месяц для комфортной жизни в Украине? Опрос открыт до До 20 тыс. грн — живу скромно, но счастливо 20—30 тыс. грн — хотя бы можно не считать каждую гривну 30—50 тыс. грн — норм 50—75 тыс. грн — лишь бы не бедствовать 75—100 тыс. грн — хочу не смотреть на желтые ценники Свыше 100 тыс. грн — комфорт требует вложений Сколько б не зарабатывал — все равно мало Голосувати

Украинка живет за полярным кругом Фото: Instagram

Реакция сети

В комментариях люди поделились своим опытом:

"С удовольствием вспоминаю жизнь в Норвегии".

"На двоих — 1256 евро, живем в коммуне, но нам этого не хватает".

"Когда говорите такие вещи, подчеркивайте, что вы говорите только об одиноких матерях, у семей доход совсем-совсем другой, и если вы живете за полярным кругом, то всё нормально, а если в Осло, то квартира будет стоить минимум 2 тысячи долларов, а ещё коммуналка, интернет, телефон, детские сады и так далее, не вводите людей в заблуждение".

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