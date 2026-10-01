"Вистачає з головою": скільки платять для біженців у Норвегії (фото)

Українка на імʼя Катя Станіславська розповіла, яку фінансову підтримку отримують біженці в Норвегії у 2026 році.

Жінка, яка живе за полярним колом понад три роки, поділилася своїм досвідом на сторінці в TikTok (staaanikkk).

Скільки отримують біженці в Норвегії

"Які виплати надає Норвегія у 2026 році на одну дорослу людину? Це 760 євро, з урахуванням того, що за житло і за електроенергію ви самостійно сплачувати не будете, це за вас буде робити комуна", — почала жінка.

А на одну дитину дають 400-450 євро на місяць.

"Коли ви будете відвідувати курси норвезької мови, ви будете отримувати десь 1800 євро, але тоді ви за житло будете сплачувати самостійно", — наголосила українка.

Втім, якщо коштів не вистачатиме, є спеціальні організації, до яких можна звернутися з цього приводу.

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"Чи вистачає взагалі цих грошей для покриття свого базового життя в Норвегії? Так, їх вистачає, і вистачає з головою. Щоб купити продукти, ті, які вам хочеться, купити собі одяг, заплатити за транспорт і пару разів в місяць вийти кудись розважити себе, свою дитину, поповнити мобільний рахунок, заплатити за інтернет. Тобто вам цієї суми буде вистачати", — зазначила авторка відео.

Українка в Норвегії Фото: Instagram

А на більш дорогі покупки потрібно старатися заощаджувати або шукати інші шляхи заробітку.

"Але якщо ваша ціль просто приїхати з України, просто пересидіти війну в Норвегії і ви не хочете легалізуватися в цій країні, ви не маєте бажання тут працювати чи не можете з якихось причин, цих виплат для того, щоб закритивати свою базу в Норвегії, вам вистачить з головою", — вважає жінка.

Опитування Скільки грошей вам потрібно на місяць для комфортного життя в Україні? Опитування відкрите до До 20 тис. грн — живу скромно, але щасливо 20–30 тис. грн — хоча б можна не рахувати кожну гривню 30–50 тис. грн — норм 50–75 тис. грн — аби не бідувати 75–100 тис. грн — хочу не дивитися на жовті цінники Понад 100 тис. грн — комфорт вимагає вкладень Скільки б не заробляв — усе одно мало Голосувати

Українка живе за полярним колом Фото: Instagram

Реакція мережі

У коментарях люди поділилися своїм досвідом:

"З радістю згадую життя в Норвегії".

"На двох 1256 євро, живемо в комуні, але нам не вистачає".

"Коли говорите такі речі, наголошуйте, що ви говорите тільки за матерів одиночок, в сімей зовсім зовсім інший дохід, і якщо ви живете за полярним кругом, то норм, а якщо в Осло, то квартира буде коштувати 2 тисячі доларів мінімум, а ще комуналка, інтернет, тел, дитячі садки і так далі, не вводьте людей в оману".

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