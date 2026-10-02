Ведущий шоу "Зрадники" рассказал об аресте имущества и болезни сына (фото)

Украинский актёр и ведущий популярного шоу "Зрадники" Алексей Гнатковский рассказал, как воспитывает детей.

Народный артист и звезда фильма "Довбуш" дал интервью "РБК-Украина".

Арест имущества

С первых дней полномасштабной войны семья актёра основала благотворительный фонд для помощи военным. Жена Алексея занимается логистикой.

Одним из нюансов стало то, что автомобили, оформленные на фонд, порой нарушают ПДД, из-за чего выписываются штрафы и даже арестовывается имущество. С этим супруге актера время от времени приходится сталкиваться, чтобы решить этот вопрос.

Алексей Гнатковский Фото: Facebook / Oleksiy Gnatkovskiy

Болезнь сына

У сына Алексея Гнатковского был сколиоз, но настойчивость отца помогла ребенку.

"У моего старшего сына начался подростковый возраст, и у него появился сколиоз. Говорю: "Слушай, братишка, ты пойдёшь на плавание". Он отвечает: "Я не хочу". Ему это не нравится. Просто объективно не нравится. Он прямо очень не хочет. Нервничает из-за этого. Я говорю: "Слушай, старина, мы давали тебе много возможностей — то на музыку, то на борьбу…" Все кружки мы ему предлагали, он что-то захотел — согласился, что не захотел — не согласился. А это ты должен делать, потому что это твоё здоровье. И это ты сейчас делаешь через силу", — говорит артист.

Видео дня

Алексей утверждает, что таким образом заботится о здоровье детей, и они это понимают.

Алексей Гнатковский Фото: Facebook / Oleksiy Gnatkovskiy

"Если ты будешь ходить на эти занятия по плаванию, у тебя выровняется позвоночник и укрепятся мышцы. Это важно для твоего здоровья. Нравится тебе это или нет. Есть вещи в жизни, которые ты должен делать, несмотря на то, что "не хочешь", ради того, чтобы было хорошо", — отметил Гнатковский.

По словам актёра, сколиоз действительно удалось вылечить.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Народный артист Украины и звезда театра и кино Алексей Гнатковский считает, что его отсрочка от призыва во время мобилизации требует от него выкладываться на сцене на полную.

Артист поздравил зрителя-именинника прямо в зале во время спектакля.

Кроме того, актёр рассмешил зрителей спектакля "Гуцулка Ксеня", когда прямо во время представления у одного из зрителей зазвонил телефон.