Ведущий шоу "Зрадники" рассказал об аресте имущества и болезни сына (фото)
Украинский актёр и ведущий популярного шоу "Зрадники" Алексей Гнатковский рассказал, как воспитывает детей.
Народный артист и звезда фильма "Довбуш" дал интервью "РБК-Украина".
Арест имущества
С первых дней полномасштабной войны семья актёра основала благотворительный фонд для помощи военным. Жена Алексея занимается логистикой.
Одним из нюансов стало то, что автомобили, оформленные на фонд, порой нарушают ПДД, из-за чего выписываются штрафы и даже арестовывается имущество. С этим супруге актера время от времени приходится сталкиваться, чтобы решить этот вопрос.
Болезнь сына
У сына Алексея Гнатковского был сколиоз, но настойчивость отца помогла ребенку.
"У моего старшего сына начался подростковый возраст, и у него появился сколиоз. Говорю: "Слушай, братишка, ты пойдёшь на плавание". Он отвечает: "Я не хочу". Ему это не нравится. Просто объективно не нравится. Он прямо очень не хочет. Нервничает из-за этого. Я говорю: "Слушай, старина, мы давали тебе много возможностей — то на музыку, то на борьбу…" Все кружки мы ему предлагали, он что-то захотел — согласился, что не захотел — не согласился. А это ты должен делать, потому что это твоё здоровье. И это ты сейчас делаешь через силу", — говорит артист.
Алексей утверждает, что таким образом заботится о здоровье детей, и они это понимают.
"Если ты будешь ходить на эти занятия по плаванию, у тебя выровняется позвоночник и укрепятся мышцы. Это важно для твоего здоровья. Нравится тебе это или нет. Есть вещи в жизни, которые ты должен делать, несмотря на то, что "не хочешь", ради того, чтобы было хорошо", — отметил Гнатковский.
По словам актёра, сколиоз действительно удалось вылечить.
Напомним, Фокус ранее писал, что:
- Народный артист Украины и звезда театра и кино Алексей Гнатковский считает, что его отсрочка от призыва во время мобилизации требует от него выкладываться на сцене на полную.
- Артист поздравил зрителя-именинника прямо в зале во время спектакля.
Кроме того, актёр рассмешил зрителей спектакля "Гуцулка Ксеня", когда прямо во время представления у одного из зрителей зазвонил телефон.