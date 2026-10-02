Ведучий шоу "Зрадники" розповів про арешти майна та хворобу сина (фото)
Український актор та ведучий популярного шоу "Зрадники" Олексій Гнатковський розповів, як виховує дітей.
Народний артист та зірка фільму "Довбуш" дав інтервʼю "РБК-Україна".
Арешти майна
З перших днів повномасштабної війни родина актора заснувала благодійний фонд для допомоги війську. Дружина Олексія займається логістикою.
Одним з нюансів стало те, що оформлені машини на фонд часом порушують ПДР, через що приходять штрафи і навіть арештовують майно. З цим дружині актора час від часу доводиться мати справу, аби вирішити питання.
Хвороба сина
У сина Олексія Гнатковського був сколіоз, але наполегливість батька допомогла дитині.
"В мене в старшого, почався підлітковий вік, і сколіоз почався. Кажу: "Дивися, братику, ти йдеш на плавання". Він каже: "Я не хочу". Йому не подобається. Просто обʼєктивно не подобається. Він прям дуже не хоче. Нервується від цього. Я кажу: "Дивися, старий, багато чого ми вам давали можливості якісь там на музику, на боротьбу…" Усі гуртки ми йому пропонували, він щось захотів — прийняв, що не захотів — не прийняв. А це ти мусиш робити, тому що це твоє здоровʼя. І це ти зараз робиш через силу", — каже артист.
Олексій наполягає, що таким чином дбає про здоровʼя дітей і вони це розуміють.
"Якщо ти будеш ходити на це плавання, в тебе вирівняється хребет і в тебе скріпнуть мʼязи. Це важливо для твого здоровʼя. Подобається це тобі чи ні. Є речі в житті, які ти маєш робити через "не хочу", заради того, щоб було добре", — зазначив Гнатковський.
За словами актора, сколіоз справді вдалося вилікувати.
Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:
- Народний артист України та зірка театру і кіно Олексій Гнатковський вважає, що його бронювання під час мобілізації вимагає викладатися на сцені на повну.
- Артист привітав глядача-іменинника прямо в залі під час вистави.
Крім того, актор насмішив глядачів вистави "Гуцулка Ксеня", коли прямо під час показу в одного з глядачів задзвонив телефон.