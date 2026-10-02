Настоящий мачо: Андрея Данилко не узнать на фотографиях, сделанных 30 лет назад

2 октября украинский артист Андрей Данилко отмечает 53-й день рождения. По этому случаю продюсер Юрий Никитин показал архивные фотографии певца в молодости.

Некоторые снимки были сделаны около 30 лет назад. Эти кадры Никитин опубликовал на своей странице в Instagram (yuriynikitin).

Андрей Данилко в молодости

Фотографии сделаны в начале сольной карьеры Данилка. На черно-белом снимке артист позирует с чашкой в руке, загадочно глядя в сторону. На втором кадре — певец стоит рядом с Никитиным на фоне вечернего города.

"С днём рождения, мой дорогой человек! Будь счастлив. Люблю тебя", — подписал снимки продюсер.

Андрей Данилко в молодости Фото: Instagram Андрей Данилко в молодости Фото: Instagram

Кстати, Никитин и Данилко сотрудничают уже очень давно — с 1990-х годов. Продюсер занимается проектом "Верка Сердючка" и координирует определенные процессы.

Где сейчас Данилко

После начала полномасштабного вторжения певец даёт благотворительные концерты как в Украине, так и за рубежом. Однако он приостановил участие в развлекательных шоу из-за определённых проблем со здоровьем.

Видео дня

Недавно Данилко заявил, что планирует отправиться в большое турне за границу. В образе Верки Сердючки он выступит в Познани, Берлине, Париже, Лондоне, Будапеште и Кракове.

Верка Сердючка Фото: Instagram

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Вокруг юбилейного 70-го конкурса "Евровидение-2026" разгорелся скандал из-за вырезанного фрагмента выступления Верки Сердючки. Данилко уже прокомментировал ситуацию.

Кроме того, артист владеет значительным портфелем столичной недвижимости. На имя шоумена оформлены пять квартир, а также одно нежилое помещение.

Кроме того, украинский певец побывал на своей малой родине, где встретился со своими друзьями, соседями и знакомыми. Данилко побывал на свадьбе дочери своей сценической партнерши и подруги Инны Белоконь.