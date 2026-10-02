Справжній мачо: Андрія Данилка не впізнати на фото, зроблених 30 років тому

2 жовтня український артист Андрій Данилко святкує 53-й день народження. З цієї нагоди продюсер Юрій Нікітін показав архівні фото співака у молодості.

Деякі знімки були зроблені близько 30 років тому. Відповідні кадри Нікітін оприлюднив на сторінці в Instagram (yuriynikitin).

Андрій Данилко у молодості

Фото зроблені на початку сольної кар'єри Данилка. На чорно-білому знімку артист позує з чашкою у руці, загадково дивлячись у бік. На другому кадрі – співак стоїть поруч із Нікітіним на тлі вечірнього міста.

"З днем народження, дорога моя людина! Будь щасливий. Люблю тебе", — підписав знімки продюсер.

Андрій Данилко у молодості Фото: Instagram Андрій Данилко у молодості Фото: Instagram

До речі, Нікітін та Данилко співпрацюють вже дуже давно – з 1990-х років. Продюсер займається проєктом "Вєрка Сердючка" і організовує певні процеси.

Де зараз Данилко

Співак після початку повномасштабного вторгнення дає благодійні концерти як в Україні, так і за кордоном. Однак він призупинив участь у розважальних шоу через певні проблеми зі здоров’ям.

Видео дня

Нещодавно Данилко заявив, що планує поїхати у великий тур за кордоном. В образі Вєрки Сердючки він виступить у Познані, Берліні, Парижі, Лондоні, Будапешті та Кракові.

Вєрка Сердючка Фото: Instagram

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Навколо ювілейного 70-го конкурсу Євробачення-2026 розгорівся скандал через вирізаний фрагмент виступу Вєрки Сердючки. Данилко вже прокоментував ситуацію.

Також артист володіє значним портфелем столичної нерухомості. На шоумена оформлено п’ять квартир, а також одне нежитлове приміщення.

Крім того, український співак побував на малій Батьківщині, де зустрів своїх друзів, сусідів та знайомих. Данилко побував на весіллі у доньки своєї сценічної партнерки та подруги Інни Білоконь.