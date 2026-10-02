Полякова у столба в Лондоне устроила "дикие танцы" (видео)
Украинская певица Оля Полякова представила новую зажигательную песню "My Future Ex" ("Мой будущий бывший").
Звезда призывает послушать сингл на всех платформах. Более того, под него уже станцевали прямо на улице в Лондоне.
Полякова представила новую песню
"Бывает, что ты влюбляешься и с первой минуты понимаешь: всё закончится ссорами, слёзами или и тем, и другим сразу… Но всё равно погружаешься в это с головой. "My Future Ex" — это трек для каждого, кто хоть раз переживал такое. Воспринимайте его как танцевальную тренировку для разбитого сердца!" — отметила певица.
На видео она "зажгла" возле столба на проезжей части. Полякова была одета в полностью чёрный наряд.
"Этот релиз — важная часть моей международной кампании в преддверии будущего англоязычного альбома. Вместе с классной командой продюсеров Red Triangle и обладателем премии "Грэмми" Гаем Масси мы создали взрывной микс энергичного поп-звучания и ностальгии по 80-м, под который просто невозможно устоять", — добавила Ольга.
Реакция сети
В комментариях пользователи засыпали Полякову комплиментами. А кто-то начал сравнивать её с Кайли Миноуг и Лободой:
- "Сразу возникает ассоциация — Кайли Миноуг + припев в стиле 80-х".
- "Ребята, ну успокойтесь уже. "Прическа Лободы", "прическа Кайли". Женщина, классная, энергичная, активная, уверенная в себе. Поёт! Она просто Она. В мире уже столько всего — что невозможно быть супермегаиндивидуалистом, мы все в чём-то немного на кого-то похожи — и что? Что в этом плохого?"
- "А вам это не напоминает Лободу?"
- "Кайли Лобода".
- "Звук выключен, я просто смотрю и любуюсь этой женщиной".
Напомним, Фокус ранее писал, что:
- Оля Полякова со слезами на глазах сообщила о смерти своей собаки Мими и обратилась к людям с просьбой.
- Звезда вместе с младшей дочерью Алисой попала под атаку российского "Шахеда" во время поездки на поезде в Польшу.
Кроме того, певица рассказала, что 15 лет скрывала свой настоящий возраст, публично называя себя на пять лет моложе.