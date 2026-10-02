Полякова біля стовпа в Лондоні влаштувала "дикі танці" (відео)

Українська співачка Оля Полякова презентувала нову запальну пісню "My Future Ex" ("Мій майбутній колишній").

Зірка закликає слухати сингл на всіх платформах. Ба більше, під неї вже станцювала просто на вулиці в Лондоні.

Полякова представила нову пісню

"Буває, що ти закохуєшся і з першої хвилини знаєш: усе закінчиться сварками, сльозами або й тим, і іншим одразу… Але все одно пірнаєш у це з головою. "My Future Ex" — це трек для кожного, хто хоч раз проходив крізь таке. Сприймайте його як танцювальне тренування для розбитого серця!" — зазначила співачка.

На відео вона "запалила" біля стовпа на проїжджій частині. Полякова була одягнута в повністю чорний лук.

"Цей реліз — важлива частина моєї міжнародної кампанії на шляху до майбутнього англомовного альбому. Разом із крутою командою продюсерів Red Triangle та володарем "Греммі" Гаєм Массі ми створили вибуховий мікс енергійного поп-звучання та ностальгії за 80-ми, під який просто неможливо встояти", — додала Ольга.

Видео дня

Полякова представила нову пісню

Реакція мережі

У коментарях люди засипали Полякову компліментами. А хтось почав її порівнювати з Кайлі Міноуг та Лободою:

"Одразу асоціація — Кайлі Міноуг + приспів в стилі 80-х".

"Люди, ну заспокойтеся вже. "Закос Лобода", "закос Кайлі". Жінка, класна, енергійна, активна, впевнена в собі. Співає! Вона просто Вона. Вже в світі стільки всього — що неможливо бути супермегаіндивідуалістичним, ми всі трохи в чомусь на когось схожі — і що? Що в цьому поганого?"

"А Лободу вам не нагадує?"

"Кайлі Лобода".

"Звук вимкнений, я просто дивлюся і любуюсь цією жінкою".

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Оля Полякова зі сльозами на очах повідомила про смерть своєї собаки Мімі та звернулася до людей з проханням.

Зірка разом з молодшою донькою Алісою потрапила під атаку російського "Шахеда" під час поїздки потягом до Польщі.

Також співачка розповідала, що 15 років приховувала свій справжній вік, публічно називаючи себе на п'ять років молодшою.