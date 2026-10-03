Два развода и третья свадьба: с кем Елена Шоптенко встречалась до австрийца (фото)

Танцовщица и участница шоу "Танцы со звездами" Елена Шоптенко удивила поклонников признанием: она в третий раз вышла замуж. Ее мужем стал австриец Кристиан, а само событие долгое время оставалось в тайне.

В связи с этой наградой Фокус вспоминает, как складывалась личная жизнь хореографа ранее.

Первый брак: Дмитрий Дикусар

Отношения с коллегой Дмитрием Дикусаром начинались со споров на паркете, но в 2012 году благодаря проекту "И придет любовь" Елена сделала первый шаг.

В течение года пара отпраздновала свадьбу в Грузии и обвенчалась в старинном храме. Впрочем, карьерные амбиции, характеры и постоянные разлуки из-за гастролей сказались — в апреле 2016 года супруги расстались. Несмотря на развод, Елена и Дмитрий сохранили дружеские отношения.

Елена Шоптенко и Дмитрий Дикусар Фото: из открытых источников

Второй брак: Алексей Иванов

С предпринимателем Алексеем Ивановичем танцовщица познакомилась в 2015 году на рабочем проекте. Через полгода их общение переросло в роман, а уже в октябре 2016 года они тихо расписались в киевском ЗАГСе.

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В июне 2018 года у пары родился сын Алексей. Однако разные взгляды на семью и постоянная погруженность в работу привели к кризису. Жить отдельно они решили ещё до начала полномасштабной войны, а впоследствии официально оформили развод. Сейчас бывшие супруги общаются исключительно по вопросам воспитания сына.

Елена Шоптенко и Алексей Иванов Фото: Instagram

Тайная свадьба: австриец Кристиан

В конце сентября 2026 года Шоптенко раскрыла подробности своего третьего брака. Избранником звезды стал специалист по безопасности и управлению рисками из Австрии по имени Кристиан. Они познакомились четыре с половиной года назад в Вене на детском благотворительном мастер-классе.

Через полгода между ними завязался роман, вскоре Кристиан сделал предложение, а через два с половиной года после помолвки пара устроила камерную свадьбу для самых близких в австрийском замке Schloss Hagenberg.

Елена Шоптенко и Кристиан Фото: Instagram

Напомним, ранее Фокус писал, что:

По словам Шоптенко, в Кристиане её поразили его отношение к Украине, спокойный характер и то, как он принял её сына.

Также хореограф заявляла, что пыталась принять участие в австрийской версии популярного проекта "Танцы со звездами". По её словам, ей отказали.

Кроме того, участница шоу прокомментировала решение украинских властей разрешать молодежи выезжать за границу. Хореограф убеждена, что каждая семья должна самостоятельно принимать решение об эмиграции.