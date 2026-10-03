Два розлучення і третє весілля: з ким Олена Шоптенко мала стосунки до австрійця (фото)

Танцівниця та учасниця шоу "Танці з зірками" Олена Шоптенко здивувала фанатів зізнанням: вона втретє вийшла заміж. Її чоловіком став австрієць Крістіан, а сама подія довгий час залишалася в таємниці.

З цієї нагороди Фокус пригадує, як складалося особисте життя хореографині раніше.

Перший шлюб: Дмитро Дікусар

Стосунки з колегою Дмитром Дікусаром починалися зі суперечок на паркеті, але у 2012 році завдяки проєкту "І прийде кохання" Олена зробила перший крок.

За рік пара зіграла весілля в Грузії та обвінчалася в старовинному храмі. Втім, кар'єрні амбіції, характери та постійні розлуки через гастролі взяли своє — у квітня 2016 року подружжя розійшлося. Попри розлучення, Олена з Дмитром зберегли дружні стосунки.

Олена Шоптенко і Дмитро Дікусар Фото: із відкритих джерел

Другий шлюб: Олексій Іванов

З підприємцем Олексієм Івановим танцівниця познайомилася у 2015-му на робочому проєкті. За пів року спілкування переросло в роман, а вже в жовтні 2016-го вони тихо розписалися в київському РАЦСі.

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У червні 2018-го у пари народився син Олексій. Однак різні погляди на сім'ю та постійна зануреність у роботу призвели до кризи. Жити окремо вони вирішили ще до повномасштабної війни, а згодом офіційно оформили розлучення. Зараз колишнє подружжя спілкується виключно щодо виховання сина.

Олена Шоптенко і Олексій Іванов Фото: Instagram

Таємне весілля: австрієць Крістіан

Наприкінці вересня 2026 року Шоптенко розсекретила свій третій шлюб. Обранцем зірки став спеціаліст із безпеки та управління ризиками з Австрії на ім'я Крістіан. Вони познайомилися чотири з половиною роки тому у Відні на дитячому благодійному майстер-класі.

За пів року почався роман, незабаром Крістіан освідчився, а через два з половиною роки після заручин пара відгуляла камерне весілля для найближчих в австрійському замку Schloss Hagenberg.

Олена Шоптенко і Крістіан Фото: Instagram

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

За словами Шоптенко, її зачепило у Крістіані ставлення до України, спокійний характер, і як він прийняв її сина.

Також хореографка заявляла, що намагалася долучитися до австрійської версії популярного проєкту "Танці з зірками". За її словами, вона отримала відмову.

Крім того, учасниця шоу прокоментувала рішення української влади випускати молодь за кордон. Хореографиня впевнена, що кожна родина має самостійно приймати рішення про еміграцію.