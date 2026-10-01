Олена Шоптенко вийшла заміж за іноземця: що відомого про її чоловіка (фото)

Українська хореографка та переможниця шоу "Танці із зірками" Олена Шоптенко втретє вийшла заміж. Її обранцем став австрієць Крістіан. Пара познайомилась у Відні 4,5 роки тому.

Олена Шоптенко відверто розповіла про свого коханого. За словами зірки, її зачепило у Крістіані ставлення до України, спокійний характер, і як він прийняв її сина. Про це хореографка заявила в інтерв’ю Marie Claire.

Що відомо про чоловіка Шоптенко

Як розповіла Олена, Крістіан – австрієць, який став "конвертованим українцем". Чоловік працює у сфері безпеки та управління ризиками. Багато років він співпрацював з крупними компаніями та гуманітарними організаціями, зокрема в Україні.

На сьогодні Крістіан працює у міжнародній організації ICMPD у Відні. Також він має власну консалтингову компанію.

За словами Шоптенко, її коханий дуже добра та спокійна людина. Крістіан багато чого робить для України. Наприклад, за власні кошти він фінансував та реалізовував гуманітарні проєкти.

Видео дня

"Він неймовірно добра людина, з величезним серцем. І дуже спокійний – як удав після обіду", – пожартувала хореографка.

Весілля Олени Шоптенко Фото: Instagram

Як познайомилась Шоптенко з чоловіком

Пара познайомилася на новорічному святі, яке організовували для українських дітей-переселенців у Відні. Тоді Шоптенко проводила танцювальний майстер-клас, а Крістіан був співорганізатором заходу.

Через пів року пара почала спілкуватись. Наступного року Крістіан зробив пропозицію коханій. Це сталося під час романтичної вечері на Віденському колесі огляду. Чоловік організував для Олени вечерю у спеціальному вагоні. Вже через 2,5 роки пара зіграла весілля.

Олена Шоптенко та Крістіан Фото: Instagram

Особисте життя Шоптенко

Хореографка була заміжня двічі. Перший її чоловік – танцівник Дмитро Дікусар, з яким вони одружилися у 2013 році. У 2016-му пара офіційно розлучилась.

Вдруге Шоптенко вийшла заміж у 2016 році за підприємця Олексія Іванова. У 2018-му у пари народився син Олексій.

З початку повномасштабної війни Олена разом із сином живе та працює в Австрії.

Олена Шоптенко із сином Фото: Instagram

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Олена Шоптенко розповіла, що її син мав труднощі у навчальному закладі за кордоном через свою експресивність. Зіркова мама поділилась, як вона боролась з цим і яке рішення знайшла.

Також хореографка заявляла, що намагалася долучитися до австрійської версії популярного проєкту. За її словами, вона отримала відмову.

Крім того, учасниця шоу "Танці з зірками" прокоментувала рішення української влади випускати молодь за кордон. Хореографиня впевнена, що кожна родина має самостійно приймати рішення про еміграцію.