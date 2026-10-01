Елена Шоптенко вышла замуж за иностранца: что известно о ее возлюбленном (фото)

Украинская хореографка и победительница шоу "Танцы со звездами" Елена Шоптенко в третий раз вышла замуж. Ее избранником стал австриец Кристиан. Пара познакомилась в Вене 4,5 года назад.

Елена Шоптенко откровенно рассказала о своем возлюбленном. По словам звезды, в Кристиане её поразили его отношение к Украине, спокойный характер и то, как он принял её сына. Об этом хореограф рассказала в интервью Marie Claire.

Что известно о муже Шоптенко

Как рассказала Елена, Кристиан — австриец, ставший "конвертированным украинцем". Мужчина работает в сфере безопасности и управления рисками. Много лет он сотрудничал с крупными компаниями и гуманитарными организациями, в том числе в Украине.

В настоящее время Кристиан работает в международной организации ICMPD в Вене. Кроме того, у него есть собственная консалтинговая компания.

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По словам Шоптенко, её возлюбленный — очень добрый и спокойный человек. Кристиан многое делает для Украины. Например, на собственные средства он финансировал и реализовывал гуманитарные проекты.

"Он невероятно добрый человек с огромным сердцем. И очень спокойный — как удав после обеда", — пошутила хореографка.

Свадьба Елены Шоптенко Фото: Instagram

Как Шоптенко познакомилась со своим мужем

Пара познакомилась на новогоднем празднике, который организовывали для украинских детей-переселенцев в Вене. Тогда Шоптенко проводила танцевальный мастер-класс, а Кристиан был соорганизатором мероприятия.

Через полгода пара начала встречаться. В следующем году Кристиан сделал предложение любимой. Это произошло во время романтического ужина на Венском колесе обозрения. Мужчина организовал для Елены ужин в специальном вагоне. Уже через 2,5 года пара сыграла свадьбу.

Елена Шоптенко и Кристиан Фото: Instagram

Личная жизнь Шоптенко

Хореографка была замужем дважды. Её первым мужем был танцор Дмитрий Дикусар, с которым они поженились в 2013 году. В 2016 году пара официально развелась.

Во второй раз Шоптенко вышла замуж в 2016 году за предпринимателя Алексея Иванова. В 2018 году у пары родился сын Алексей.

С начала полномасштабной войны Елена вместе с сыном живет и работает в Австрии.

Елена Шоптенко с сыном Фото: Instagram

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Елена Шоптенко рассказала, что у её сына возникли трудности в учебном заведении за рубежом из-за его экспрессивности. Звездная мама поделилась тем, как она боролась с этой ситуацией и какое решение нашла.

Также хореограф заявила, что пыталась принять участие в австрийской версии популярного проекта. По её словам, ей отказали.

Кроме того, участница шоу "Танцы со звездами" прокомментировала решение украинских властей разрешать молодежи выезжать за границу. Хореограф убеждена, что каждая семья должна самостоятельно принимать решение об эмиграции.