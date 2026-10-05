"Имейте честь и совесть": благотворительный фонд упрекнул людей за подаренные вещи (фото)

В Запорожье благотворительный фонд "Доброе сердце Запорожья" опубликовал фотографии вещей, которые горожане передают людям, оказавшимся в беде. Среди них оказалась рваная и грязная обувь с оторванными подошвами.

В фонде призывают не использовать волонтерские центры как способ избавиться от ненужных вещей и напоминают, что именно можно приносить. Фокус обратил внимание на эту историю.

Волонтеры опубликовали фотографии того, что поступает в пункты приема. На них запечатлена рваная обувь с изношенными подошвами, которой, по словам благотворителей, место разве что на свалке.

По их наблюдениям, некоторые воспринимают благотворительные центры как удобный способ избавиться от ненужных вещей. Между тем в помощи нуждаются люди, которые из-за войны лишились крова или оказались на грани выживания.

Вещи, которые люди приносят в благотворительный фонд Фото: TikTok

В фонде подчеркивают, что такая "помощь" не имеет ничего общего с человечностью. Они называют её проявлением безразличия по отношению к тем, кто вынужден её принимать.

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"Это не помощь. Это – неуважение к тем, кому вы её оказываете", – отмечают в фонде.

Что можно приносить

Фонд напомнил, какие вещи принимает:

гигиена и бытовая химия: стиральные порошки, мыло, шампуни, зубные пасты, в том числе детские;

сумки и вещи в дорогу: рюкзаки, чемоданы;

для мам и малышей: детские коляски, бутылочки, пустышки, подгузники, пеленки;

посуда: кастрюли, сковородки, чайники;

одежда и обувь: мужские и женские куртки, шапки, брюки, обувь. Все должно быть чистым, целым и пригодным к носке.

Где и как передать

Центр работает ежедневно с 10:00 до 16:00, кроме понедельника. Он расположен на улице Святого Николая, 6, недалеко от остановки общественного транспорта "Базарная".

Вещи можно принести лично по указанному адресу, отправить на такси или отправить по почте. Расходы на доставку посылок фонд пока берет на себя, поскольку понимает финансовые трудности людей.

Прежде чем сдать вещь, волонтеры советуют убедиться, что на ней нет пятен и дыр, а техника исправна. Вещь должна радовать человека, а не доставлять ему хлопот. "Эти вещи призваны радовать и облегчать жизнь людям, оказавшимся в сложной ситуации, а не наоборот", – подводят итог в благотворительном фонде.

В комментариях разгорелась дискуссия. Большинство пользователей "набросились" на тех, кто приносит вещи в таком плачевном состоянии.

"Позор, что люди так себя ведут. Позорное зрелище";

"Имейте честь и совесть";

Комментарии под публикацией Фото: TikTok Комментарии под публикацией Фото: TikTok

"Я живу в Херсонской области, и прежде чем отдать свои вещи людям, я их все постирала; все вещи были в хорошем состоянии, даже новые, и, главное, не старые";

"Знакомая ситуация: вот такие вещи привозили в детский дом в качестве "помощи", а также игрушки в таком же состоянии".

Впрочем, у некоторых другое мнение: "А я считаю, что не стоит осуждать! Возможно, эти люди, которые сделали пожертвование, сами не очень состоятельны, но делятся тем, чем могут! Если человеку это очень нужно, он с радостью примет даже такое! Постирать, отремонтировать!".

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