"Майте гідність і совість": благодійний фонд дорікнув людям за подаровані речі (фото)

У Запоріжжі благодійний фонд "Добре серце Запоріжжя" оприлюднив фото речей, які містяни передають для людей у скруті. Серед них виявилося рване й брудне взуття з відірваними підошвами.

У фонді закликають не використовувати волонтерські центри як спосіб позбутися непотребу та нагадують, що саме можна приносити. Фокус звернув увагу на цю історію.

Волонтери опублікували знімки того, що з'являється у пунктах прийому. На них зображене подерте взуття зі зношеними підошвами, якому, за словами благодійників, місце хіба що у смітнику.

За їхніми спостереженнями, дехто сприймає благодійні центри як зручний спосіб позбутися непотрібних речей. Тим часом допомоги потребують люди, які через війну втратили домівки або опинилися на межі виживання.

Речі, які приносять люди у благодійний фонд Фото: TikTok

У фонді наголошують, що така "допомога" не має нічого спільного з людяністю. Вони називають її проявом байдужості до тих, хто змушений її приймати.

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"Це не допомога. Це – неповага до тих, кому ви її несете", – наголошують у фонді.

Що можна приносити

Фонд нагадав, які речі приймає:

гігієна та побутова хімія: пральні порошки, мило, шампуні, зубні пасти, зокрема й дитячі;

сумки та речі в дорогу: рюкзаки, валізи;

для мам і малюків: дитячі візки, пляшечки, пустушки, підгузки, пелюшки;

посуд: каструлі, сковорідки, чайники;

одяг і взуття: чоловічі та жіночі куртки, шапки, штани, взуття. Усе має бути чистим, цілим і придатним до носіння.

Де і як передати

Центр працює щодня з 10:00 до 16:00, крім понеділка. Він розташований на вулиці Святого Миколая, 6, поблизу зупинки громадського транспорту "Базарна".

Речі можна принести особисто за вказаною адресою, надіслати таксі або відправити поштою. Витрати на доставку посилок фонд наразі бере на себе, бо розуміє фінансові труднощі людей.

Перед тим, як віддати річ, волонтери радять переконатися, що на ній немає плям і дірок, а техніка справна. Річ має радувати людину, а не завдавати їй клопоту. "Ці речі покликані радувати та полегшувати життя людям у скрутній ситуації, а не навпаки", – підсумовують у благодійному фонді.

У коментарях розгорілася дискусія. Більшість людей "накинулися" на людей, які приносять речі у такому плачевному стані.

"Стидно, що люди таке несуть. Позорище";

"Майте гідність і совість";

Коментарі під публікацією Фото: TikTok Коментарі під публікацією Фото: TikTok

"Я живу в Херсонській області, і перш ніж я передала свої речі людям, я їх всі випрала, всі речі були в гарному стані навіть нові були і головне, що не старечі";

"Знайома ситуація, ось таке привозили в будинок дитини як "допомогу" й іграшки в такому ж стані".

Втім, дехто має іншу думку: "А я вважаю, що не варто засуджувати! Можливо, ці люди, які зробили пожертву, самі не дуже заможні, але діляться тим, чим можуть! Якщо людині це дуже потрібно, вона з радістю прийме навіть таке! Випрати, відремонтувати!".

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