"Слезы потекли": известный певец вывез дочь и жену из Киева из-за опасности (фото)

Украинский певец Артем Никитин решил обезопасить свою семью и эвакуировал близких из Киева из-за постоянной угрозы и опасности в столице. В ночь на 6 июля российские войска обстреляли жилой комплекс артиста.

Певец признался, что это решение далось ему чрезвычайно тяжело, и после того, как его близкие уехали, он не смог сдержать слёз.

Артем Никитин вывез свою жену и дочь из Киева Фото: Instagram

Артист поделился этой новостью в своих социальных сетях, опубликовав трогательное видео со своим ребенком.

Певец подписал его так: "Отвез своих девочек подальше от столичной опасности. Выложил это видео, и слезы потекли… В квартире пусто, вроде бы физически легче, но морально тяжело, тяжелые времена требуют непростых решений…".

Артем Никитин также добавил, что верит: эта разлука лишь временная. По его словам, он очень скучает по теплу и поддержке дома, которые раньше дарили ему его девушки.

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Напомним, ранее Фокус писал, что:

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