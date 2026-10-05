"Покотились сльози": відомий співак вивіз дочку та дружину з Києва через небезпеку (фото)

Український співак Артем Нікітін вирішив убезпечити свою сім’ю та евакуював близьких із Києва через постійну загрозу та небезпеку в столиці. У ніч проти 6 липня російські війська поцілили в житловий комплекс артиста.

Співак зізнався, що це рішення далося йому надзвичайно важко, і після того, як його близькі поїхали, він не зміг стримати сліз.

Артем Нікітін вивіз свою дружину та дочку з Києва Фото: Instagram

Артист поділився цією новиною у своїх соцмережах, опублікувавши зворушливе відео зі своєю дитиною.

Співак підписав його так: "Відвіз своїх дівчат подалі від столичної небезпеки. Виставляю це відео і покотились сльози… Пусто в квартирі, ніби легше фізично, але морально важко, важкі часи потребують непростих рішень…".

Артем Нікітін також додав, що вірить: ця розлука лише тимчасова. За його словами, він дуже сумує за теплом і підтримкою вдома, які раніше дарували йому його дівчата.

Видео дня

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