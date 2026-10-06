Предательница Повалий спела на украинском в России и цинично заговорила о "едином народе" (видео)

Певица-предательница Таисия Повалий, которая живет и выступает в России, прямо со сцены поблагодарила РФ и заговорила о "едином народе". При этом артистка цинично спела на украинском языке.

Во время концерта Повалий высказала пропагандистские взгляды и назвала отъезд из Украины "волей Божьей". Соответствующие видео были опубликованы в Facebook.

Повалий пропагандировала во время концерта

Сначала певица заговорила о том, что Украина якобы интересуется ею и постоянно снимает фильмы об этой артистке. Однако где она видела подобные фильмы — неизвестно.

"Недавно посмотрела фильм о себе. Они всё время снимают фильмы обо мне. И вот там сказали, что она якобы за день до начала "СВО" как-то уехала из Киева. А я поехала на съёмки в Москву просто с сумочкой и гитарой. Меня Господь вывез. На то была воля Божья. Я так благодарна Богу, что он меня спас", — заявила предательница.

Видео дня

Кроме того, Повалий откровенно призналась, что стала россиянкой в 2022 году. По мнению певицы, те, кто спорит с РФ, якобы "обязательно начнут говорить на одном языке" с оккупантами. Артистка мечтает о воссоединении "единого народа".

"Я стала русской в 2022 году. И те, кто сегодня спорит с нами, обязательно начнут говорить с нами на одном языке. И это будет русский язык. Мы снова будем вместе. Спасибо, великая Русь. А сегодня я благодарна великой России — покровительнице, спасительнице. И они скоро придут к нам мириться", — подчеркнула Повалий.

Повалий спела на украинском языке в России

Интересно, что после своей громкой речи певица прямо на сцене исполнила "Песню о рушнике". По словам Повалий, Украина якобы лишила её прав на композиции и дом, поэтому она решила во вред всем исполнять хиты.

"Я спою вам песню, которую обожаю. У меня отобрали все права на песни, и здесь я пою все песни незаконно, а вы — соучастники. Дом отобрали. Песни не разрешают петь, а я буду спрашивать их, что мне петь? Что хочу, то и пою", — сказала предательница.

Повалий — предательница Украины

После начала полномасштабной войны певица встала на сторону России. Она часто участвует в пропагандистских мероприятиях. В Украине знаменитость лишили всех наград и званий, а также ввели против неё санкции. Имущество Повалий конфисковали и приговорили её к 12 годам лишения свободы.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Таисия Повалий в слезах рассказала об отречении своего сына Дениса. Она заявила, что парня якобы "зазомбировали" пропагандой.

Также предательница хочет, чтобы российская армия захватила украинскую столицу, поскольку там "арестовано" её имение, о котором она очень сожалеет.

Кроме того, украинский поэт и композитор Евгений Рыбчинский подверг Таисию Повалий резкой критике за выступление в России на новогоднем концерте. Он назвал действия певицы предательством и проявлением цинизма на фоне войны против Украины.