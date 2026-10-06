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Зрадниця Повалій заспівала українською у Росії та цинічно заговорила про "єдиний народ" (відео)

Як зараз виглядає Таїсія Повалій
Таїсія Повалій | Фото: російські ЗМІ

Співачка-зрадниця Таїсія Повалій, яка живе та виступає у Росії, прямо зі сцени подякувала РФ і заговорила про «єдиний народ». Водночас артистка цинічно заспівала українською мовою.

Під час концерту Повалій вилила пропаганду і назвала виїзд з України "волею Божою". Відповідні відео оприлюднили у Facebook.

Повалій зухвало пропагувала під час концерту

Спочатку співачка заговорила про те, що Україна нібито зацікавлена нею та постійно знімає фільми про артистку. Однак де вона бачили подібні кінострічки – невідомо.

"Нещодавно подивилася фільм про себе. Вони весь час знімають фільми про мене. І ось там сказали, що вона нібито за день до початку "СВО" якось виїхала з Києва. А я поїхала на зйомки до Москви просто з сумочкою та гітарою. Мене Господь вивіз. На те була воля Божа. Я так вдячна Богові, що він мене врятував", — заявила зрадниця.

Видео дня

Також Повалій відверто зізналась, що стала росіянкою у 2022 році. На думку співачки, ті, хто сперечається з РФ, нібито "обов’язково заговорять однією мовою" з окупантами. Артистка мріє про возз’єднання "єдиного народу".

"Я стала росіянкою у 2022-му. І ті, хто сьогодні сперечається з нами, обов’язково заговорять із нами однією мовою. І це буде російська мова. Ми знову будемо разом. Дякую, велика Русь. А сьогодні я вдячна великій Росії — заступниці, рятівниці. І вони скоро прийдуть до нас миритися", — наголосила Повалій.

Повалій заспівала українською у Росії

Цікаво, що після своєї гучної промови співачка прямо на сцені заспівала "Пісню про рушник". За словами Повалій, Україна нібито в неї відібрала права на композиції та будинок, тому вона вирішила всім на зло виконувати хіти.

"Я вам заспіваю пісню, яку обожнюю. У мене забрали всі права на пісні, і тут я співаю всі пісні незаконно, а ви — співучасники. Будинок забрали. Пісні не дозволяють співати, а я буду питати їх, що мені співати? Що хочу, те й співаю", — сказала зрадниця.

Повалій – зрадниця України

Після початку повномасштабної війни співачка стала на бік Росії. Вона часто бере участь у пропагандистських заходах. В Україні знаменитість позбавили усіх нагород та звань, а також застосували санкції. Майно Повалій конфіскували і засудили її до 12 років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Крім того, український поет та композитор Євген Рибчинський жорстко розкритикував Таїсію Повалій за виступ у Росії на новорічному концерті. Він назвав дії співачки зрадою та проявом цинізму на тлі війни проти України.