Зрадниця Повалій заспівала українською у Росії та цинічно заговорила про "єдиний народ" (відео)

Співачка-зрадниця Таїсія Повалій, яка живе та виступає у Росії, прямо зі сцени подякувала РФ і заговорила про «єдиний народ». Водночас артистка цинічно заспівала українською мовою.

Під час концерту Повалій вилила пропаганду і назвала виїзд з України "волею Божою". Відповідні відео оприлюднили у Facebook.

Повалій зухвало пропагувала під час концерту

Спочатку співачка заговорила про те, що Україна нібито зацікавлена нею та постійно знімає фільми про артистку. Однак де вона бачили подібні кінострічки – невідомо.

"Нещодавно подивилася фільм про себе. Вони весь час знімають фільми про мене. І ось там сказали, що вона нібито за день до початку "СВО" якось виїхала з Києва. А я поїхала на зйомки до Москви просто з сумочкою та гітарою. Мене Господь вивіз. На те була воля Божа. Я так вдячна Богові, що він мене врятував", — заявила зрадниця.

Видео дня

Також Повалій відверто зізналась, що стала росіянкою у 2022 році. На думку співачки, ті, хто сперечається з РФ, нібито "обов’язково заговорять однією мовою" з окупантами. Артистка мріє про возз’єднання "єдиного народу".

"Я стала росіянкою у 2022-му. І ті, хто сьогодні сперечається з нами, обов’язково заговорять із нами однією мовою. І це буде російська мова. Ми знову будемо разом. Дякую, велика Русь. А сьогодні я вдячна великій Росії — заступниці, рятівниці. І вони скоро прийдуть до нас миритися", — наголосила Повалій.

Повалій заспівала українською у Росії

Цікаво, що після своєї гучної промови співачка прямо на сцені заспівала "Пісню про рушник". За словами Повалій, Україна нібито в неї відібрала права на композиції та будинок, тому вона вирішила всім на зло виконувати хіти.

"Я вам заспіваю пісню, яку обожнюю. У мене забрали всі права на пісні, і тут я співаю всі пісні незаконно, а ви — співучасники. Будинок забрали. Пісні не дозволяють співати, а я буду питати їх, що мені співати? Що хочу, те й співаю", — сказала зрадниця.

Повалій – зрадниця України

Після початку повномасштабної війни співачка стала на бік Росії. Вона часто бере участь у пропагандистських заходах. В Україні знаменитість позбавили усіх нагород та звань, а також застосували санкції. Майно Повалій конфіскували і засудили її до 12 років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Таїсія Повалій у сльозах розповіла про зречення сина Дениса. Вона заявила, що хлопця нібито "зазомбували" пропагандою.

Також зрадниця хоче, аби російська армія захопила українську столицю, оскільки там "арештований" її маєток, за яким вона дуже шкодує.

Крім того, український поет та композитор Євген Рибчинський жорстко розкритикував Таїсію Повалій за виступ у Росії на новорічному концерті. Він назвав дії співачки зрадою та проявом цинізму на тлі війни проти України.