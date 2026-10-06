"Меня били шесть мужчин": звезда "Слуги народа" эмоционально вспомнила, как ее возлюбленного похитил ТЦК

Украинская актриса Елена Репина, известная по роли в сериале "Слуга народа", записала откровенное видео о том, как её мужа Дмитрия похитили сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК). Артистка рассказала жуткие подробности того дня.

По словам Репиной, 5 октября исполнился ровно год с тех пор, как её возлюбленного забрали в ТЦК. Соответствующее видео актриса опубликовала в TikTok.

Репина заявила, что её избили сотрудники ТЦК

Как рассказала артистка, в октябре прошлого года она возвращалась домой со спектакля, и её должен был встретить муж. Однако Дмитрия задержали сотрудники ТЦК, и актрисе пришлось отбивать мужа.

"Напала стая шакалов. Я пыталась защитить своего близкого человека. Шесть крепких мужиков очень долго и жестоко избивали меня", — призналась Елена.

В итоге мужа кинозвезды забрали. Впрочем, на следующий день Репиной удалось освободить Дмитрия, в этом ей помог адвокат.

Видео дня

Кроме того, актриса вспомнила, что после избиения представители ТЦК вызвали ей скорую помощь. По словам Елены, её отвезли в психиатрическую больницу, где врачи вели себя агрессивно. В итоге артистке отказали в госпитализации, и она всю ночь просидела у входа в психиатрическое учреждение.

"Я всю ночь сидела возле психиатрической больницы, а рядом со мной сидел бездомный пес. Я помню, как объявили воздушную тревогу и как все корпуса с больными психически больными людьми завыли. Это было страшно", — рассказала Репина.

Впоследствии невестка Елены вызвала ей такси, и она поехала освобождать мужа.

Кроме того, Репина заговорила о людях, которые тогда не поддержали её. Она отметила, что они радовались и унижали актрису, потирая ладошки. Однако впоследствии эти злорадники обращались к Елене за помощью, чтобы освободить из ТЦК своих близких.

"Я это помню, всё помню. Но буквально через 2–3 недели те, кто смеялся надо мной и потирал ручки, начали мне писать: „Помоги нам, дай номер телефона адвоката. Забрали мужа, сына, брата, зятя, племянника, близкого человека". Я вас всех прощаю. Но вы теперь поняли мою боль? Вы видите видео, где не просто бьют, а убивают. Вы видели, что происходит? Прошел ровно год, а я не могу этого забыть. Я простила всех, но я это помню", — подчеркнула Репина.

Кстати, Елена Репина стала популярной благодаря ролям в таких фильмах и сериалах: "Сваты-5", "Женский врач-2", "Слуга народа" и "Реальная мистика".

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